Roma. “Giornata di lavoro presso il Mit, dove si sono susseguiti gli incontri con il ministro Salvini e i tecnici di Anas e Fs Italiane per fare il punto sul piano infrastrutturale della Regione Abruzzo”, così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha dichiarato circa il suo incontro con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

Tra le tematiche affrontate nell’incontro, la questione del raddoppio ferroviario Pescara Roma, riguardo il quale Marsilio aveva dichiarato che “è certo che l’opera si fa e dopo cento anni di disinteresse dello Stato per le ferrovie abruzzesi oggi c’è un progetto condiviso fra Lazio, Abruzzo, Ministero e Fsi e ci sono progetti che hanno ricevuto i pareri e stanno per andare in gara d’appalto”.