Il pdl Romito provoca lite nel M5S in Regione, scontro su emendamento tra Marcozzi e Pettinari

L’Aquila. Accesa discussione, molti parlano, di “lite in seno al Movimento Cinque stelle, anche in Abruzzo risente della spaccatura a livello nazionale”: in particolare uno scontro è maturato tra il capogruppo, Sara Marcozzi, e il consigliere regionale Domenico Pettinari, recordman assoluto di preferenze con 9.563 voti alle elezioni del febbraio 2019, nel corso della seduta odierna che si sta svolgendo in presenza all’Aquila.

Secondo quanto si è appreso, l’alterco si sarebbe innescato difronte alla richiesta di Marcozzi di inserimento di un emendamento al contestato Pdl sul riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto di legge “Campus Ricerca e Alta Formazione” del notissimo chef stellato abruzzese Niko Romito”, da realizzare a Castel di Sangro, nel quale è prevista la partecipazione della Regione con il contribuito di 1,5 milioni di euro. Il provvedimento è il più importante all’ordine del giorno della riunione odierna. Pettinari si sarebbe opposto alla istanza della collega di presentare un emendamento per un contribuito di 500 mila euro per la scuola dell’Istituto alberghiero di Villa Santa Maria.

Il consigliere pentastellato è contrario alla assegnazione dell’ingente contribuito publico a Romito fin dalla presentazione del provvedimento nelle sedute di fine anno, quando il pdl è saltato anche per la spaccatura, all’ultimo momento, in seno alla maggioranza, per la opposizione della Lega. Sul provvedimento nei giorni scorsi, la coalizione di governo avrebbe trovato una intesa, in particolare Fdi e Lega. Ma la stessa cosa non sarebbe accaduta nel Movimento Cinque stelle.