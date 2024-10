L’Aquila. “Ieri sono stato a San Donato Val di Comino, località del frusinate nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, invitato dal sindaco Enrico Pittiglio, per parlare delle nostre aree interne.

Un incontro importante per ragionare insieme con sindaci e altri amministratori sul presente e sul futuro dei nostri territori, in cui ho illustrato ’importante iniziativa che insieme al Pd regionale sto portando avanti per non far pagare il bollo auto a chi vive in comuni con meno di tremila abitanti, il cui territorio ricade per il 50% in uno dei Parchi della nostra regione. Un’azione di defiscalizzazione che può incidere concretamente sulla vita delle persone, fornendo uno strumento in più per continuare a vivere in zone bellissime quanto a volte complicate, che hanno bisogno di servizi e nuove idee per sopravvivere. Una misura che come molte altre può essere un inizio di una strategia più ampia per mettere in campo progetti fatti di persone che servano a costituire insieme una società senza diseguaglianze. Una speranza questa, che la sinistra e il partito democratico devono tornare ad esser capaci di costruire. Un incontro, quello di ieri, che va assolutamente ripetuto e di cui voglio farmi presto promotore nella provincia dell’Aquila”, conclude Pietrucci.