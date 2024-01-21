Pescara. “Ringraziamo Stefano Bonaccini che ha voluto dedicare tempo ed energie all’Abruzzo e al progetto che Luciano D’Amico sta portando avanti con tutta la coalizione di Patto per l’Abruzzo.

Con loro abbiamo fatto manifestazioni molto partecipate, girando tre province e parlando di temi fondamentali quali la salute, la scuola, il lavoro e le infrastrutture.

Abbiamo registrato ovunque un grande entusiasmo, e per questo desideriamo ringraziare non solo tutte le associazioni e i comitati che hanno sostenuto le nostre iniziative ma anche tutti coloro che hanno partecipato alle stesse; un ringraziamento particolare va ai Giovani Democratici abruzzesi, che si sono mobilitati in forze e stanno dando una grande mano in questa campagna elettorale.

La dirigenza nazionale del PD ha compreso appieno la portata della sfida che si tiene in Abruzzo e ci aiuterà anche nelle prossime settimane con una presenza costante, affinché Luciano D’Amico possa vincere le elezioni del 10 marzo”, commenta così il segretario regionale Dem Daniele Marinelli le numerose tappe e i tanti incontri sostenuti in questo fine settimana dal candidato Presidente D’Amico, accompagnato dal governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini.