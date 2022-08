Il parlamentare Martino si sfoga sui social: spero nell’archiviazione della stagione Pagano

Pescara. Il parlamentare Martino si sfoga sui social dopo l’esclusione dalle elezioni 2022 e annuncia di voler tornare in campo dopo Pagano. Antonio Martino, parlamentare uscente di Forza Italia, non è il lista alle elezioni del 25 settembre prossimo. Un’uscita di scena annunciata che però ha lasciato un po’ di amaro in bocca al politico pescarese. Proprio per questo poco fa si è sfogato sui social levandosi qualche sassolino dalle scarpe.

“Un in bocca al lupo a tutti i candidati di Forza Italia in Abruzzo per le prossime elezioni politiche”, ha scritto Martino, “sarei passato a salutarli tutti alla conferenza stampa, ma non sono stato invitato, fa niente. Spero solo una cosa che dopo le elezioni si possa archiviare la stagione Pagano (Nazzario ricandidato con Fi) di Forza Italia e possa iniziare un nuovo corso magari con il presidente Sospiri che anche se spesso con visioni diverse dalle mie, è un grande lavoratore vicino tutti i giorni alle esigenze dei cittadini. Per me è stato un onore rappresentare l’Abruzzo in parlamento, ma l’epoca dei mediocri e delle badanti non fa per me, anche a fare il leccaculo ci vuole talento io non ne ho. Arrivederci”.