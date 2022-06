L’Aquila.Una vista unica nel suo genere per la comunità aquilana e abruzzese. “È un evento storico che attendevamo da molto tempo: la visita del Papa è un orgoglio non solo per L’Aquila ma per l’Abruzzo intero. La sua presenza in occasione della Perdonanza celestiniana contribuirà ad esaltare nel mondo il messaggio di fratellanza e riconciliazione ereditati da Celestino V, impreziosendo la tradizione più antica e sentita nella nostra terra che dal 2019 ha ricevuto il riconoscimento di bene immateriale culturale dell’umanità Unesco”.

“La partecipazione del Santo Padre al primo giubileo della storia, in un momento così difficile per il mondo, sarà un prezioso, ulteriore, richiamo alla pace e all’unità tra i popoli. La comunità aquilana ringrazia Papa Francesco per un così alto privilegio e onore e l’arcivescovo metropolita, cardinale Giuseppe Petrocchi, per aver formulato l’invito a partecipare all’evento più significativo di una città che saprà farsi trovare pronta per una giornata tanto straordinaria e celebrare nel migliore dei modi un evento che in questi anni è stato al centro di un attento e puntuale percorso di valorizzazione”. Queste le parole del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione dell’annuncio della visita di Papa Francesco il prossimo 28 agosto nel capoluogo d’Abruzzo.