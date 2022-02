Il nuovo prefetto di Teramo Zanni in visita in Questura: apprezzamento per impegno contro il covid

Teramo. È stato accolto questa mattina dal questore Lucio Pennella e dal vicario Vasaturo, il nuovo prefetto di Teramo, Massimo Zanni.

Nell’incontro con i dirigenti degli uffici, anche dell’amministrazione civile, il prefetto ha rinnovato la stima per lo sforzo quotidiano da tutti profuso nell’attività di servizio, sia per la prevenzione dei reati che per la repressione nonchè per la sicurezza pubblica nel territorio provinciale, con una particolare attenzione al rispetto da parte della collettività dell’attuale normativa volta al contenimento della pandemia da covid-19. Il questore Pennella, a nome di tutti i presenti ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza da subito dimostrata e per la preziosa opera di indirizzo che saprà dare.

Anche il presidente della Regione Marco Marsilio ha accolto con entusiasmo l’arrivo del nuovo prefetto, Massimo Zanni. “In occasione dell’avvicendamento ai vertici della Prefettura di Teramo voglio porgere il mio più cordiale ringraziamento al prefetto Angelo de Prisco per il prezioso lavoro che ha saputo svolgere nel periodo di permanenza in Abruzzo, garantendo la più ampia collaborazione con le istituzioni locali, a cominciare dalla Regione, sapendo affrontare i temi più delicati che hanno riguardato il territorio. Nel contempo porgo l’augurio mio personale e della giunta che presiedo al nuovo prefetto, Massimo Zanni, che prenderà il suo posto. L’auspicio è quello di instaurare subito un rapporto di sinergia istituzionale per fornire risposte adeguate alle diverse problematiche da affrontare, a partire dalla necessità di garantire il diritto alla sicurezza a tutti i cittadini della provincia di Teramo”, ha dichiarato.