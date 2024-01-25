L’Aquila. Il Museo Italiano del Realismo, di recente costituito in Sulmona, annuncia il sostegno alla candidatura della città di L’Aquila a “Capitale italiana della cultura 2026”. L’iniziativa di supporto del MIR consolida lo spirito di una rete della cultura che si propone, in osservanza alle proprie finalità statutarie, di fornire apporto peculiare allo sviluppo e alla valorizzazione, alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale e, in particolar modo, di quello diffuso sul territorio della Regione Abruzzo.

La cultura è veicolo di solidarietà, di vicinanza, di coesione: ci auguriamo che la nostra iniziativa venga accolta a beneficio dell’Aquila e sia esempio di solidarietà e di lealtà, sempre, e ulteriore segno della rinascita.

Centrare l’obiettivo ed essere proclamata “Capitale italiana della cultura”, non sarà soltanto una meta per L’Aquila ma per tutto il territorio regionale, nella convinzione che l’Abruzzo possa dotarsi di un piano produttivo nel quale il patrimonio culturale, inscindibile dal turismo, assuma ruoli concreti attraverso la promozione del territorio in termini d profitto.

Il Museo Italiano del Realismo darà la sua più ampia collaborazione al fine di contribuire a questo ambizioso progetto propulsivo dello sviluppo dell’intera Regione.