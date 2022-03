Il mondo dello sport abruzzese in lutto per la morte del 21enne Stefano Faccia

L’Aquila. Tra struggente commozione e infinta tristezza, si spegne in Abruzzo un altro giovanissimo dello sport. Si tratta di Stefano Faccia, 21 anni aquilano, che da tempo lottava contro una malattia. Un altro angelo dello sport in volo verso i campi da gioco del paradiso. Faccia era un atleta appassionato di pallacanestro e da poco anche maestro di sci.

Il Nuovo Basket Aquilano lo ricorda con un sentito pensiero di cordoglio: “non ci sono parole. Negli anni passati con noi ci ha lasciato un sorriso contagioso, una gioia di giocare in ogni suo momento, una forza di volontà esemplare. Sono ricordi che resteranno per sempre dentro di noi. Per sempre. Non si può morire a vent’anni. Non è giusto”. I funerali si terranno domani alle 15 nella Basilica di Collemaggio.