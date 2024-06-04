Capistrello. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Capistrello ha reso omaggio ai 33 Martiri trucidati dai nazifascisti 80 anni fa. Un anniversario particolarmente sentito che ha visto la partecipazione di sindaci e istituzioni. Presenti, tra gli altri, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il senatore Michele Fina, il vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Massimo Verrecchia, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Mirante, il comandante dei carabinieri della compagnia di Capistrello Luciano Di Giosia, oltre a decine di cittadini commossi, alcuni dei quali discendenti e parenti dei pastori e contadini trucidati a Capistrello nel lontano 1944. Uomini innocenti rastrellati sul monte Salviano finirono vittime di una ferocia cieca mai dimenticata dalla Marsica.

Alle 9.30 il ministro è stato accolto dal sindaco di Capistrello Francesco Ciciotti e dagli amministratori comunali, un mesto corteo si è diretto

verso il sacrario di piazzale della Stazione dove si trova il monumento in onore dei Martiri. Il ministro ha depositato un mazzo di fiori per omaggiare le vittime dell’eccidio. “Con i sindaci di Capistrello, Francesco Ciciotti, e quello de L’Aquila Pierluigi Biondi”, ha dichiarato il ministro Sangiuliano, “oggi ho reso omaggio alle 33 vittime dell’eccidio di Capistrello, assassinate dalla ferocia nazifascista il 4 giugno 1944. La memoria è un valore da difendere ogni giorno”. “Nella Marsica col ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La sua presenza alla commemorazione dei 33 martiri di Capistrello, nell’80esimo dall’eccidio nazista, è stato motivo di grande commozione”. Sono le parole piene di emozione del primo cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi. Sono grato ai sindaci e agli amministratori del territorio per l’accoglienza affettuosa ricevuta”.

Il sindaco Ciciotti ha espresso la sua gratitudine ai rappresentanti delle Istituzioni, alle forze dell’ordine e alle decine di cittadini presenti alla cerimonia. “Grazie a tutti per la partecipazione e l’onore riservato ai 33 Martiri”, ha dichiarato Ciciotti. Il ministro ha fatto tappa anche a Balsorano, dove è stato accolto dal sindaco Antonella Buffone con il presidente della Regione Marco Marsilio e da primi cittadini della Valle Roveto, che hanno accompagnato il ministro nella visita al Castello Piccolomini. In seguito Sangiuliano ha raggiunto Pescina e, dopo essere stato accolto dal sindaco Mirko Zauri e dagli esponenti della locale municipalità, ha visitato la casa museo dedicata a Ignazio Silone. L’ultimo passaggio nell’area marsicana del rappresentante del Governo, è stato nell’area archeologica di Alba Fucens, nel comune di Massa d’Albe, dove è stato ricevuto dal primo cittadino Nicola Blasetti, con i sindaci di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone, di Magliano dei Marsi, Pasqualino di Cristofano, e dal portavoce del sindaco di Avezzano, Armando Floris.