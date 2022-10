Il miele degli orsi marsicani, la lotta dell’apicoltura ai cambiamenti climatici: “la Girlanda”

Ortona dei Marsi. Miele, propoli, pappa reale. Prodotti preziosi e sempre più rari. Per via dei cambiamenti climatici che già da anni hanno messo in difficoltà il mondo dell’apicoltura.

A Ortona dei Marsi, in provincia dell’Aquila e alle porte del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si continua a produrli, soprattutto il miele, uno dei simboli del paese, insieme alle mele.

Magda Tirabassi ha intervistato Mario Iacobacci, fondatore dell’azienda agricola Premiata Bioapicoltura “La Girlanda” ed ecco “spuntare” tra le api laboriose la Regina, scelta quest’anno come produttrice di pappa reale.

Miele, mele… E orsi. Perché Ortona dei Marsi è anche il paese dell’orso. A portare il nome di Carrito, la frazione dove fu catturato per la prima volta per l’applicazione di un radiocollare che permettesse di tracciare i suoi spostamenti, c’è anche un orso bruno marsicano, diventato nel giro di pochi mesi uno dei simboli più rappresentativi dell’Abruzzo.

È Juan Carrito, uno dei cuccioli di Amarena, che ormai di cucciolo però poco gli rimane, che lo scorso inverno ha poi lasciato la Marsica per prediligere le zone dell’altro parco, quello della Majella. Juan Carrito è diventato anche un irresistibile nome per il marketing del settore ma questa volta non è un’operazione solo social per attirare clienti.

Perché alla Girlanda il golosissimo JC ha fatto davvero incursione banchettando tra un’arnia e un’altra. Per questo Iacobacci ha ricevuto un ristoro dal Parco e ora il suo apiario è protetto da una recinzione elettrificata.

La tenuta, anche fattoria didattica punto di riferimento del territorio, si trova tra l’altro a due passi dall’autostrada, dove grazie alla collaborazione tra Parco nazionale, Regione e Strada dei Parchi, sono arrivate protezioni per impedire alla fauna selvatica di attraversare la carreggiata rischiando la propria vita e mettendo in pericolo i viaggiatori.

Una nuova storia che racconta “Le mani d’Abruzzo”, quelle che lavorano e che tramandano alle nuove generazioni vecchi e ambiziosi progetti e mestieri che si spera non muoiano mai!

Se vuoi realizzare il servizio all’interno della tua azienda chiama il numero 328 4845007

LE MANI D’ABRUZZO, I NOSTRI REPORTAGE