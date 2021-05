Il meteo in Abruzzo dal 6 al 12 maggio: situazione discreta, ove sarà possibile anche qualche debole fenomeno

Maggio è spesso il mese più piacevole dell’anno, vuoi per le temperature, almeno quasi sempre miti, la lunghezza delle giornate in qualità di luce, i colori dei prati e dei boschi. E c’è da dire, che a come sembra, la situazione appare abbastanza buona sulla nostra regione nei prossimi giorni, con il cielo tra poco nuvoloso ed a tratti variabile con degli addensamenti spesso nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno davvero miti, anche con un aumento verso Sabato. Intanto Giovedì, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso. Qualche addensamento nel corso della giornata ma con la possibilità di fenomeni davvero bassa. Venti moderati da sud ovest nelle zone interne, da est lungo le coste; temperature senza variazioni di rilievo (+8°c ad 850 hpa). Venerdì, giornata molto similare, cielo tra poco nuvoloso e variabile a tratti in alcune aree nel pomeriggio, venti da ovest con la possibilità di foehn lungo i versanti orientali. Temperature in aumento (+12°c ad 850 hpa), con i valori massimi intorno ai 27/28°c nelle zone poste a bassa quota. Sabato con la pressione atmosferica in lieve calo, sarà possibile della nuvolosità associata a qualche precipitazione di debole intensità, soprattutto sui versanti esposti a stau orientale. Temperature in calo di alcuni gradi (+7°c ad 850 hpa); venti moderati da nord est. Domenica, la pressione tornerà a salire. Bello al mattino un pò ovunque, ma degli addensamenti pomeridiani saranno presenti con qualche pioggia nelle aree dell’aquilano, prima di sera, di debole intensità. Ventilazione da sud nelle zone interne, da est lungo le coste. Colonnina di mercurio in salita. Lunedì, giornata che appare bella ed assolata su tutta la regione. Venti da sud ovest nelle aree interne, da est sulle coste; temperature in aumento di qualche grado (+15°c ad 850hpa). Martedì, non cambierà granchè, come nella successiva giornata di Mercoledì, ove il cielo rimarrà sgombro dalle nubi dappertutto, a parte qualche addensamento di poco conto. Temperature senza variazioni di rilievo, venti similare al giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS