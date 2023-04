Le condizioni meteo stanno cambiando in queste ore con dei rovesci sparsi lungo la nostra regione. E a quanto pare, nei prossimi giorni continueremo ad avere tempo decisamente instabile un pò ovunque. Infatti delle correnti legate alla depressione nord atlantica, daranno luogo alla formazione di un minimo depressionario sull’Italia peninsulare, la quale attirerà dei venti più freddi da nord est, dal fine settimana. E pertanto anche le temperature torneranno a scendere. Intanto la giornata di Venerdì 14, al mattino, nubi e possibilità di fenomeni soprattutto sull’aquilano, in estensione dal pomeriggio un pò dappertutto. Neve oltre i 1200 m circa. Venti da nord ovest, temperature in calo con dei valori tra i +1/+2°c ad 850 hpa. Non cambierà granchè Sabato, ove continueranno ad esserci dei rovesci soprattutto sulle zone interne. Venti dai quadranti occidentali e temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, le correnti saranno ruotate da nord est, quindi più freddo, con piogge e nevicate specie sulle aree centro orientali. Valori ad 850 hpa attorno ai +1°c. Lunedì e Martedì appaiono molto simili con dei rovesci su tutta la regione, ove più ove meno. Nevicate oltre i 1400 m circa. Temperature stazionarie o in leggero aumento. Mercoledì, le correnti tenderanno a ruotare da sud, sud est, dando luogo sempre a delle precipitazioni, anche diffuse sulle aree interne in particolare, ma tuttavia le temperature aumenteranno di qualche grado, con circa +3 a +5°c tra est ed ovest. Infine Giovedì, altro tempo sempre orientato sull’instabilità, con rovesci moderati specie da metà giornata in poi. Temperature in aumento, con valori fino a +7°c ad 850 hpa, venti generalmente meridionali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS