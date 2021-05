Il meteo in Abruzzo dal 13 al 19 maggio: tempo alternato tra instabilità con fenomeni e schiarite

Le correnti di origine atlantica, stanno apportando un tempo piuttosto dinamico su molte aree della nostra regione. Infatti, alcuni fenomeni sono state presenti, a carattere debole e sparse e a quanto pare, continuerà anche nei prossimi giorni. Le temperature invece, non dovrebbero subire delle variazioni importanti. La giornata di Giovedì 13, vedrà cielo spesso irregolarmente nuvoloso, con dei fenomeni a carattere di rovescio, su molte aree, specie interne. Ventilazione da sud ovest nell’ aquilano, da sud est altrove; temperature pressochè stazionarie, con valori ad 850hpa sui +8°c. Venerdì, dopo un avvio di giornata con tempo discreto, la tendenza sarà per un peggioramento in arrivo da ovest, con piogge in estensione quasi ovunque, specie zone interne. Tempo diffusamente instabile anche durante le ore notturne, ove i fenomeni potranno essere forti tra carseolano, Simbruini, marsicano. Venti non molto diversi dal giorno precedente, temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, occasioni per dei rovesci nel corso della giornata, tra deboli e moderati soprattutto nelle zone interne. Le temperature non subiranno importanti cambiamenti, ventilazione sempre occidentale nell’ aquilano, da est nord est, debole sulla fascia costiera e l’immediato entroterra. Domenica, tempo migliore, anche se il cielo sembra che vorrà restare spesso nuvoloso. Scarse le occasioni per delle precipitazioni, che potranno manifestarsi ad ovest, prima di sera e di debole entità. Venti da sud ovest, quasi su tutta la regione, moderati, temperature in aumento (+12°c ad 850hpa). Lunedì, sembra possibile la formazione di un minimo depressionario al centro nord. Pertanto la giornata appare instabile anche sulla nostra regione, specie zone interne, con dei rovesci a carattere moderato tra alto Aterno, carseolano, marsicano. Venti generalmente dai quadranti occidentali; temperature stazionarie. Martedì, al momento appare sotto l’insegna di piogge moderate, specie sulle aree poste all’interno. Venti da ovest, moderati su carseolano e marsicano, da est sul resto della regione; temperature in calo di almeno un paio di gradi. Infine uno sguardo a Mercoledì, giornata con cielo velato e nulla più, temperature in ripresa, venti da ovest sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS