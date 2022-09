Il meteo in Abruzzo 9 – 15 settembre: ancora dell’instabilità, discreto il week end, generale miglioramento a seguire

Siamo in una fase instabile per delle correnti umide atlantiche, che ancora apporteranno delle piogge a tratti deboli a tratti moderati e a carattere sparso. Il fine settimana invece appare un pò meglio in quanto potrà esserci si o no, spazio per qualche debole e veloce precipitazione specie nei pomeriggi. A seguire, sembra che l’anticiclone sub tropicale tornerà per dei giorni, con cielo poco nuvoloso e temperature in salita. Pertanto, Venerdì 9, al mattino poche nubi o al massimo variabile, più chiuso con dei rovesci su nord teramano, alto Aterno, carseolano, marsicano. Nelle ore pomeridiane, non mancheranno delle piogge, specie di debole entità ed a macchia di leopardo sulla regione. Ventilazione dai quadranti occidentali, sull’aquilano, da est sulle coste e l’immediato entroterra; temperature stazionarie con valori tra i +17 ed i +19°c ad 850 hpa. Sabato, giornata all’insegna del cielo poco nuvoloso, salvo dei classici addensamenti pomeridiani a seguire. Qualche precipitazione non sarà da escludere sul teramano. Venti non molto diversi dal giorno precedente, temperature senza grosse variazioni di rilievo. Domenica,tempo spiccatamente variabile con delle nubi sulle coste, con qualche debole pioggia a seguire, soprattutto tra i monti della Laga, Gran Sasso e la Maiella, anche di breve durata. Ventilazione moderata da nord est; temperature in lieve diminuzione verso levante, stazionarie su carseolano e marsicano. Lunedì l’anticiclone nord africano tornerà ad espandersi verso l’Italia, dando luogo a cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature tuttavia rimaranno ancora stazionarie; venti generalmente da nord est, moderati lungo le aree costiere, deboli nell’interno. Martedì, bella giornata stabile ed assolata. Colonnina di mercurio in salita di alcuni gradi, ventilazione da ovest sull’aquilano, da est altrove, deboli. Mercoledì, non cambierà più di tanto, giornata con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento con valori ad 850 hpa tra i +21/+23°c, quindi caldo; ventilazione non molto diversa dal giorno precedente. Infine Giovedì, ove al momento non si esclude qualche fenomeno sulle aree interne, deboli e durante il pomeriggio. Venti occidentali sulle zone interne, da est su coste ed immediato entroterra. Temperature in aumento, fino a +24°c ad 850 hpa, ove i valori massimi nelle aree poste a bassa quota, potranno sfiorare i +36/37°c.

