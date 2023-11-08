Nei prossimi giorni, a come sembra, le condizioni del tempo appaiono decisamente orientate su un tempo tra l’instabilità con dei rovesci e delle schiarite. Un tempo, se vogliamo, autunnale, anche se, con le temperature al di sopra delle medie del periodo in essere. Intanto Giovedì, poco nuvoloso al mattino, mentre della nuvolosità da ovest tenderà a portarsi su gran parte della regione. Scarse le possibilità di precipitazioni. Venti generalmente dai quadranti occidentali, temperature pressochè stazionarie (+5°c ad 850 hpa). Venerdì, un altra perturbazione sembra in arrivo, con dei fenomeni dalla tarda mattinata ad iniziare dai quadranti occidentali. Venti da sud ovest, temperature in leggero aumento verso levante (+6/+8°c ad 850 hpa tra ovest ed est). Sabato, altra giornata con delle piogge sulle aree dell’alto Aterno, carseolano, marsicano. Qualche nevicata oltre i 1500/1600 m circa. Meglio sulle aree centro orientali. Venti dapprima da ovest nord ovest, in rotazione da nord; temperature in diminuzione (+4/+5°c ad 850 hpa). Domenica, dopo un inizio discreto e con aria piuttosto frizzante, della nuvolosità abbastanza ben organizzata tenderà ad arrivare dai quadranti occidentali. Possibilità, nel pomeriggio di piogge a carattere di rovescio sull’aquilano in particolare. Nevicate oltre i 1800/2000 m, venti da ovest sud ovest e temperature di nuovo in ripresa, fino a +7/8°c ad 850 hpa e quindi sui 1500 m in libera atmosfera. Lunedì, appare una giornata spiccatamente variabile, con il cielo che presenterà quache addensamento nel corso del pomeriggio. Venti dai quadranti orientali e temperature in lieve flessione lungo il versante orientale. Martedì, cielo per lo più tra poco nuvoloso e variabile, ma con scarse occasioni per delle piogge. Venti da direzione variabile e temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì, nulla di rilevante al momento, cielo poco nuvoloso a parte della nuvolosità sparsa nel pomeriggio sulle zone interne. Venti meridionali e temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS