In queste ore cui scrivo, stiamo ancora assistendo ad un tempo freddo ed anche nevoso fino a quote molto basse. Questa situazione, a come appare dai modelli, sembra sarà presente ancora nella giornata di Giovedì, con dei rovesci di neve, attorno ai 100/200 m circa. Poi da Venerdì, qualcosa inizierà a cambiare, anche in termini di temperature. Intanto Giovedì 9 Febbraio, la giornata si presenterà con il cielo nuvoloso soprattutto sulle aree centro orientali della regione, schiarite tra la Marsica ed il carseolano. Qualche nevicata più che altro di debole entità, non sarà da escludere attorno ai massicci della Laga, Gran Sasso e della Majella dal primo pomeriggio. Venti da est sud est, tra deboli e moderati; temperature senza variazioni di rilievo (-6/-7°c ad 850 hpa). Venerdì, l’alta pressione inizierà a guadagnare terreno sull’Italia, soprattutto al nord e sulle regioni centrali. In Abruzzo, cielo variabile al mattino, ma tendenza a schiarite sempre più ampie. Poco nuvoloso nel pomeriggio. Venti moderati con dei rinforzi nord orientali, le temperature tenderanno a salire (-6°c ad 850 hpa al mattino, -1/0°c tra il pomeriggio e la sera. Sabato, poche nubi, a parte di qualche addensamento nel corso del pomeriggio, ma nulla di che. Temperature in leggero aumento nei valori massimi, minime sempre basse al primo mattino, con possibili gelate notturne. Venti da nord est, moderati. Domenica, giornata che appare stabile ed assolata, con qualche addensamento di poco conto nelle ore pomeridiane. Venti da nord est, tra deboli e moderati; temperature in lieve salita con valori ad 850 hpa attorno ai +2°c. Lunedì, sarà probabile della nuvolosità da stau orientale sui rilievi che si affacciano verso l’adriatico, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Venti moderati da est nord est, temperature in diminuzione (-1°c ad 850 hpa). Martedì, giornata buona, soleggiata su tutta la regione, con estese gelate notturne nelle vallate. Venti da nord est, tra deboli e moderati e temperature in salita di qualche grado, con il campo termico ad 850 hpa, tra i +2 ed i +4°c. Infine Mercoledì, con condizioni di cielo poco nuvoloso e temperature in aumento di almeno un paio di gradi. Venti deboli da sud sull’aquilano, da est altrove.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS