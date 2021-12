Il meteo in Abruzzo 9 – 15 dicembre: ancora instabilità con piogge e nevicate a basse quote, poi verso un miglioramento

Siamo di fronte ad un nuova saccatura di origine nord atlantica, che scendendo verso la nostra penisola, darà luogo alla formazione di un minimo depressionario, la quale apporterà tempo instabile con rovesci ed anche delle nevicate, copiose in qualche caso sul versante orientale della nostra regione e fino a quote basse, nella giornata di Sabato. A seguire, tempo in generale miglioramento, come vedremo qui di seguito. Intanto domani, Giovedì 9 Dicembre, al mattino cielo nuvoloso soprattutto nelle aree interne, con dei fenomeni a carattere moderate, nevose oltre i 900 m circa, specie su carseolano, marsicano, alto Aterno. Situazione discreta lungo le zone costiere, ove tuttavia non mancheranno delle piogge nel corso del pomeriggio. Quota neve in calo possibilimente anche sul Fucino e la conca aquilana in serata. Ventilazione da ovest-sud ovest; temperature in calo con dei valori ad 850 hpa tra i -2°c e gli 0°c. Venerdì, variabile al mattino, specie ad ovest, tendenza all’arrivo dei fenomeni con quota neve fin sui 600 m circa, tra carseolano, Marsica, alto Aterno. Temperature stazionarie come il giorno precedente, ventilazione dai quadranti meridionali, tra deboli e moderati. Sabato, un minimo depressionario posizionato sull’Italia centro meridionale, apporterà via via nel corso della giornata, tempo diffusamente perturbato, soprattutto sulle aree centro orientali, con la quota neve, che tenderà a scendere dai 700 m circa fin sui 4/500 m in serata. Le precipitazioni, appaiono piuttosto accentuate tra i monti della Laga, Gran Sasso, Majella, parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti in rinforzo dalla tarda mattinata da nord est; temperature in diminuzione di un paio di gradi (-3°c ad 850 hpa). Domenica, situazione che andrà verso un miglioramento, per il campo anticiclonico che da ovest pian piano inizierà a portarsi verso levante. Variabilità al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio. Venti sempre da nord est, piuttosto vivaci lungo le coste, chietine in particolare; temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, gelate un pò ovunque al mattino, per i valori minimi della notte piuttosto basse. Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata, a parte delle lievi stratificazioni di passaggio, venti deboli settentrionali. Martedì, anticiclone più determinato su gran parte della nostra penisola, bel tempo ovunque sull’Abruzzo. Gelate al mattino. Ventilazione tra debole e moderata da nord nord est; temperature in aumento specie nei valori massimi (tra + 4/5°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, che al momento sembra con cielo irregolarmente nuvoloso sul versante orientale, ove non si escluderà qualche pioggia nel pomeriggio lungo le coste. Temperature in diminuzione, sia nei valori minimi che in quelle massime ( 0/+1°c ad 850hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS