Il meteo in Abruzzo 8 – 14 luglio: tempo sempre stabile e caldo

Il caldo continua su molte aree della nostra penisola, soprattutto al cento sud e pertanto in Abruzzo. La situazione, a grandi linee appare tuttavia sempre orientato su questa strada, se così vogliamo dire. In quanto ai fenomeni, non sembra che arrivi qualcosa di importante, a parte forse qualche debole precipitazione a carattere debole. La giornata di Giovedì, potrà presentare della nuvolosità variabile nel corso della giornata. Non si esclude qualche debole ed isolata precipitazione, ma nulla di che. Ventilazione debole da ovest nell’interno, da est sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature pressochè sui valori del giorno precedente (+24°c ad 850 hpa). Venerdì, cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Venti molto simili al giorno prima, temperature massime in lieve calo, specie sulla parte settentrionale della regione. Sabato, altra giornata soleggiata ovunque. Venti deboli o alquanto moderati dai quadranti settentrionali, temperature stazionarie (+21°c ad 850 hpa nelle zone interne, un paio di gradi in meno lungo le coste). Domenica, al momento, appare lo stesso una buona giornata prettamente estiva. Temperature stazionarie e ventilazione da ovest sull’aquilano, da est altrove. Lunedì, l’anticiclone africano, tornerà con delle masse d’aria calda verso la nostra penisola, ove sull’Abruzzo, potrà riaffacciarsi un campo termico con circa +23/24°c ad 850 hpa. Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata, venti non molto diversi da Domenica. Martedì, sempre poco nuvoloso, con temperature in aumento, specie nei valori massimi (+25/26°c ad 850 hpa). Venti da sud ovest, possibile foehn lungo le coste. Infine uno sguardo a Mercoledì, ove sembra che nulla di nuovo potrà accadere. Temperature massime in calo di qualche grado, venti da ovest sud ovest, tra deboli e moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS