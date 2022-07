Il meteo in Abruzzo 8 – 14 luglio: fresco con tempo instabile, ma già da Domenica, temperature in aumento

Le condizioni meteo sono cambiate in queste ore, con dei rovesci e temporali su molte aree abruzzesi, ove anche la grandine ha fatto la sua comparsa in qualche caso. Nelle prossime ore infatti non mancheranno dei temporali, in qualche caso anche di forte intensità sul versante adriatico, mentre altri fenomeni saranno presenti nel corso della giornata di Venerdì. Poi, pian piano si andrà verso un miglioramento delle condizioni già a partire da Sabato. Intanto Venerdì 8, al mattino ancora piogge, moderate sulle aree esposte a stau orientale come Laga, Gran Sasso e Majella. Tendenza verso un miglioramento prima di sera ad iniziare dai quadranti occidentali. Ventilazione tra moderati e forti da nord est, temperature in sensibile diminuzione (+10°c ad 850 hpa). Sabato, pressione atmosferica in aumento, cielo poco nuvoloso, venti da nord est, piuttosto vivaci, temperature in ripresa ad iniziare dai settori ovest. Domenica, giornata di tempo stabile, con cielo sempre poco nuvoloso per l’intera giornata. Venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali, temperature in aumento (+17/+19°c ad 850 hpa). Lunedì, giornata stabile e calda. Tuttavia degli sviluppi cumuliformi non mancheranno nel corso del pomeriggio, le quali daranno luogo a dei rovesci prima di sera su gran parte della regione ad iniziare dal teramano. Venti da ovest nell’aquilano, da est lungo l’adriatico; temperature in lieve aumento (valori fino a circa+20°c ad 850 hpa). Martedì, giornata che appare molto simile alla precedente, con appunto la possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco su buona parte dell’Abruzzo tra il pomeriggio e la serata. Ventilazione da nord est, moderata, temperature stazionarie. Mercoledì, cielo poco nuvoloso solo per delle stratificazioni di passaggio nel pomeriggio. Venti sempre dai quadranti orientali, temperature senza variazioni di rilievo. Infine eccoci a Giovedì, che al momento non presenta nulla di rilevante. Cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento ( valori fino a +22°c ad 850 hpa), ventilazione orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS