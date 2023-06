Questo Giugno si sta dimostrando decisamente diverso da quello dello scorso anno, in qualità di precipitazioni, spesso presenti dove più o dove meno sulla nostra regione. Le temperature tuttavia sono in linea con il periodo in essere e pertanto non fa freddo. Nei prossimi giorni, continueremo ad avere delle condizioni d’instabilità nel corso delle ore pomeridiane su buona parte del territorio abruzzese, dopo che le ore del mattino passeranno con tempo discreto e con il cielo generalmente poco nuvoloso. Pertanto Giovedì 8, al mattino, poche nubi, con qualche stratificazione di passaggio prima di metà giornata. A seguire, addensamenti a carattere cumuliforme ad iniziare dai settori interni associati a dei fenomeni a carattere di rovesci temporaleschi, in estensione verso levante nel corso del pomeriggio. Venti da ovest nell’aquilano, da est altrove e temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì, non cambierà più di tanto, dopo una mattinata con poche nubi sparse, saranno possibili delle piogge e temporali specie sulle zone interne. Venti sempre occidentali sulla provincia dell’Aquila, da est sulle altre tre province e temperature massime in leggero aumento (+13/+15°c ad 850 hpa). Sabato, al momento, appare piuttosto perturbata, già dal tardo mattino, con piogge e temporali su buona parte della regione, poi a seguire dopo metà giornata. Venti da nord est, moderati, ancora da ovest su carseolano e marsicano; temperature in lieve flessione, nei valori massimi. Domenica, giornata molto simile a quella del giorno precedente. Pertanto piogge e temporali soprattutto sulle aree interne. Venti moderati nord orientali e temperature stazionarie. Lunedì, saranno sempre le correnti in arrivo da est, quindi dai Balcani, ad essere presenti su buona parte della nostra penisola. Variabile al mattino, nuvolosità in aumento a metà giornata e precipitazioni che al momento appaiono diffuse nelle ore pomeridiane. Venti sempre da est nord est e temperature senza variazioni di rilievo. Martedì anche appare diffusamente instabile con piogge moderate se non leggermente forti su qualche area, posta ad est. Ventilazione orientale e temperature in lieve flessione (+12/+13°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, che sembra in questo momento lo stesso piuttosto perturbato con fenomeni su tutto l’Abruzzo, dalla tarda mattinata. Ventilazione da est nord est, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS