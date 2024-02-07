Il campo anticiclonico va indebolendosi sempre più, lasciando spazio a delle correnti atlantiche che nei prossimi giorni si faranno strada sempre più, legate ad una saccatura che apporterà dei fenomeni anche ben organizzati su buona parte del territorio italiano, specie centro settentrionale. Non farà freddo, almeno dapprima, a seguire le temperature scenderanno di alcuni gradi come vedremo qui di seguito, facendo scendere di quota anche la neve. Ma vediamo con ordine la possibile evoluzione. Intanto Giovedì 8, giornata che presenterà un cielo spiccatamente variabile, con delle ampie schiarite. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Ventilazione dai quadranti orientali, temperature stazionarie o in leggere flessione. Venerdì, cielo irregolarmente nuvoloso, per l’intera giornata. Sarà possibile qualche debole pioggia sulle aree tra la Marsica ed il Lazio. Venti da ovest sud ovest con possibile foehn lungo le zone orientali e temperature in aumento di qualche grado (+6/+8°c ad 850 hpa). Sabato, la saccatura nord atlantica apporterà delle correnti piuttosto intense sud occidentali, le quali daranno della nuvolosità soprattutto sulle aree interne con dei rovesci moderati, specie sul parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Temperature in leggera diminuzione. Domenica, rovesci che appaiono ben organizzati su tutte le aree interne. Dal pomeriggio la quota neve potrà scendere fin sui 1500 m circa, per le temperature in diminuzione di alcuni gradi (+3°c ad 850 hpa in serata). Lunedì, altra giornata all’insegna del tempo diffusamente instabile con pioggia e nevicate oltre i 1300 m in qualche caso. Venti dai quadranti settentrionali e temperature in lieve calo. Martedì, situazione discreta, ma con la possibilità di nuovi fenomeni prima di sera, con neve sempre attorno ai 1300 m circa. Venti da nord nord est e temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì, alternanza di nubi e schiarite, con qualche debole rovescio, più freddo con circa 0/-1°c ad 850 hpa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS