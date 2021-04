Il meteo in Abruzzo 8 – 14 aprile: verso un generale miglioramento, qualche precipitazione a seguire

Stiamo vivendo delle ore con tempo freddo, con dei fiocchi che hanno raggiunto anche le aree prossime alle coste. Ma tuttavia, l’irruzione artica, già dalla notte tenderà a portarsi verso levante, lasciando il cielo via via sempre più sgombro dalle nubi. Infatti, il campo anticiclonico posto ad ovest, andrà rinforzandosi nelle prossime ore su tutta la nostra penisola. Verso il fine settimana, anche le temperature subiranno un sensibile aumento, per via dei venti da sud. Intanto, Giovedì 8, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Gelate su buona parte del territorio regionale. Qualche nube passeggera e nulla più nel continuo della giornata. Venti deboli da est, tendenti da ovest nell’entroterra; temperature in aumento nei valori massimi. Venerdì, possibilità di gelate al primo mattino, giornata nel complesso con tempo bello, a parte delle stratificazioni di passaggio nel pomeriggio. Venti deboli da ovest, temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi. Sabato, cielo irregolarmente nuvoloso per gran parte della giornata. Davvero scarse le occasioni per dei fenomeni. Venti da sud ovest, deboli nell’aquilano, da sud est sulle altre province. Temperature in aumento con valori ad 850 hpa intorno ai 5°c. Domenica, giornata non molto differente, con nuvolosità variabile su tutto il territorio abruzzese. Venti meridionali, lieve aumento termico. Lunedì, cielo tra variabile ed irregolarmente nuvoloso, per l’intero arco della giornata. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti da ovest sud ovest, possibilità di foehn sul versante adriatico; temperature in aumento, specie ad oriente. Martedì, potrà subentrare dell’aria più fredda da settentrione, la quale darà luogo a dei fenomeni sui versanti occidentali abruzzesi, ove non sarà esclusa qualche nevicata oltre i 2000 m circa. In serata qualche precipitazione si porterà verso levante. Temperature in calo di alcuni gradi, specie tra il pomeriggio e la sera con valori ad 850hpa intorno ai 2°c. Venti da ovest, moderati. Infine uno sguardo a Mercoledì, giornata che appare al momento piuttosto fresca, per i venti da nord est. Qualche pioggia sui versanti orientali, temperature in diminuzione di un paio di gradi ancora.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS