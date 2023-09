L’anticiclone sub tropicale va rinforzandosi in queste ore ed ancora di più andrà rinforzandosi nei prossimi giorni. Infatti a parte qualche stratificazione, non avremo nulla di rilevante. Pertanto, Giovedì 7, giornata di tempo bello ovunque. Qualche nube nel corso del pomeriggio sui rilievi marsicani e nulla più. Temperature in aumento, con dei valori ad 850 hpa tra i +16 ed i +19°c e venti sempre dai quadranti orientali. Venerdì, giornata molto simile alla precedente, praticamente in tutto. Sabato, sempre sereno al mattino e qualche nube passeggera sulle aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nel corso delle ore pomeridiane. Ventilazione da est nord est e temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi (+17/+20°c ad 850hpa). Domenica, nulla di rilevante, in quanto la giornata sarà assolata e calda (+18/+21°c ad 850 hpa). Ventilazione dai quadranti orientali. Lunedì, qualche leggera velatura si troverà di passaggio sull’Abruzzo e nient altro. Venti deboli da ovest sull’aquilano e da est altrove; temperature ancora in lieve aumento (+18/+22°c ad 850 hpa). Martedì, condizioni meteo molto simili al giorno prima, temperature in leggero aumento. Infine Mercoledì, che rimarrà sempre orientato su tempo soleggiato e con temperature oltre le norme del periodo di qualche grado. Venti da ovest sulle aree interne, da est lungo le coste e l’immediato entroterra.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS