Il meteo in Abruzzo 7 – 13 ottobre: ancora bello, qualche fenomeno tra domenica sera ed i primi giorni della settimana

Le belle giornate che ci stanno tenendo compagnia ultimamente, a quanto pare, vorranno continuare almeno fino a Sabato, lasciando invece spazio a qualche fenomeno sparso nel corso del pomeriggio di Domenica sulle aree più interne, così come Lunedì. Meglio invece sembra andare dopo. Pertanto vediamo cosa potrà accadere passo passo. Intanto Venerdì 7, al mattino qualche stratificazione sarà presente, mentre a seguire ci sarà spazio per della nuvolosità di poco conto. Ventilazione da sud sull’aquilano, da est altrove; temperature stazionarie con dei valori sui +13/+15°c ad 850 hpa. Sabato, non cambierà granchè, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio regionale. Venti e temperature pressochè come il giorno precedente. Domenica, dopo un inizio buono, dal pomeriggio il cielo vedrà della nuvolosità irregolare, con qualche rovescio nel tardo pomeriggio su alto Aterno, carseolano, marsicano. Venti da nord est, temperature in leggera flessione, nei valori massimi. Lunedì, già dal mattino non mancherà qualche fenomeno, sempre a carattere di rovescio sull’alto Aterno, in estensione nel primo pomeriggio anche su gran parte della provincia dell’Aquila. Sulle restanti aree abruzzesi, tempo discreto. Ventilazione dai quadranti orientali, temperature in diminuzione (+11°c ad 850 hpa). Martedì, buono al mattino, non si esclude invece qualche pioggia tra debole e moderato prima di sera sul massiccio dei Simbruini. Venti sempre da est nord est, temperature stazionarie. Mercoledì, tempo generalmente migliore dappertutto, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti da est nord est. Giovedì, infine, al momento appare una giornata abbastanza buona, con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Venti da ovest sull’aquilano, da est altrove, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS