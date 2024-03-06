L’instabilità presente lungo la nostra penisola, sembra che vorrà continuare anche nei prossimi giorni, quando più quando meno, come vedremo qui di seguito. I due modelli matematici di maggior rilievo come ECMWF e GFS, l’ultimo postato qui sopra, soprattutto per la giornata di Domenica, vedono dei fenomeni addirittura forti lungo i comparti tra il carseolano e la Marsica, ma tuttavia nel corso del pomeriggio praticamente tutta la nostra regione sarà sotto la pioggia e sotto la spinta dei venti sciroccali. Quindi, Giovedì 7 Marzo, sarà una giornata con delle condizioni del tempo orientate sulla variabilità con degli addensamenti nel pomeriggio, ove non mancherà qualche fenomeno a carattere di rovescio, tra debole e moderato. Neve oltre i 1100/1200 m circa. Ventilazione da nord est, piuttosto vivace sul chietino e temperature senza grosse variazioni di rilievo (0/+2°c tra est ed ovest. Venerdì, inizierà a soffiare lo scirocco, per l’avvicinarsi della circolazione depressionaria atlantica. Cielo tra poco nuvoloso e variabile a seguire, ma con scarse possibilità di precipitazioni. Venti pertanto da sud sud est e temperature in leggero aumento. Sabato, giornata all’insegna della nuvolosità, ove troveranno spazio dei rovesci ad iniziare da ovest, via via più estese verso est. Nevicate sui rilievi oltre i 1400/1500 m circa. Venti da sud sud est moderati e temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, lo scirocco appare piuttosto deciso su tutto lo stivale. In Abruzzo, cielo nuvoloso già dal mattino, con dei fenomeni ad ovest, ma in estensione verso levante. Le precipitazioni, appaiono al momento, piuttosto forti tra il carseolano ed il marsicano. Neve oltre i 1700/1800 m sui Simbruini, parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; a quote più elevate verso i massicci orientali. Venti moderati con dei rinforzi da sud sud est e temperature in aumento. Lunedì, tempo variabile ed a tratti più nuvoloso, con dei rovesci soprattutto verso ovest, ma non mancheranno sulle altre aree della regione nel corso del pomeriggio. Qualche nevicata oltre i 1800 m circa. Venti dai quadranti meridionali e temperature stazionarie (+4/+5°c ad 850 hpa). Martedì, nuvolosità irregolare alternata a degli addensamenti nel corso della giornata, con dei rovesci moderati. Nevicate oltre i 1300/1500 m circa, ventilazione da nord est e temperature in diminuzione (+2/+3°c ad 850 hpa). Infine uno sguardo a Mercoledì, che al momento appare con delle condizioni di spiccata variabilità, con qualche pioggia sparsa e neve oltre i 1700 m circa. Venti dai quadranti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS