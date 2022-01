Il meteo in Abruzzo 7 – 13 gennaio: ancora tempo discreto, poi pioggia, neve e calo delle temperature

Con l’Epifania tutte le feste escono di scena e a quanto pare anche le condizioni meteo sulla nostra regione andranno verso un cambiamento che appare in questo momento sostanziale, sia in qualità di precipitazioni che di un sensibile calo delle temperature. Intanto Venerdì 7, al mattino il cielo si mostrerà nuvoloso, specie sui versanti centro est dell’Abruzzo. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni, ventilazione dai quadranti orientali, temperature in leggero calo ancora ( valori ad 850 hpa tra i -1 ed i -3°c). Sabato, un blando e largo minimo depressionario posizionato tra le nostre regioni meridionali ed il nord Africa, continuerà a mantenere delle condizioni di cielo nuvoloso ma senza fenomeni. Temperature in leggera flessione sui versanti posti ad est, venti sempre orientali, deboli con qualche rinforzo. Domenica, la grande depressione nord atlantica, inizierà ad entrare meglio sul bacino occidentale del mediterraneo. Nel corso della giornata andrà rinvigorendosi il minimo posto sulle regioni centro meridionali. Pertanto, al mattino, cielo poco nuvoloso, ma nuvolosità in veloce intensificazione, a partire da ovest nord ovest. Saranno possibili dei fenomeni dal primo pomeriggio su alto Aterno, teramano e più giù verso sera, con delle nevicate oltre i 900 m circa. Tra la sera e la notte precipitazioni ovunque con quota neve tra gli 800 m del teramano fin sui 1100 m delle aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti tra deboli e moderati tra nord nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Tempo diffusamente instabile nella notte su Lunedì. Ed appunto nella giornata di Lunedì, la giornata appare con piogge e nevicate quasi dappertutto, meglio andrà solo nelle aree del carseolano. Precipitazioni che potranno essere anche tra moderate e forti sulle zone poste a stau adriatico, ove le nevicate potranno attestarsi sui 400 m circa. Ventilazione in rinforzo da nord est, temperature in lieve diminuzione (-4°c ad 850 hpa). Le precipitazioni continueranno per tutta la notte ed anche Martedì, al mattino, saranno presenti delle piogge e quindi delle nevicate nell’entroterra oltre i 400 m circa. Un allentamento dei fenomeni potrà esserci nella seconda parte della giornata. Venti sempre dai quadranti orientali, temperature pressochè stazionarie. Mercoledì, cielo nuvoloso, specie sui settori centro orientali della nostra regione. Ventilazione sempre da est nord est, tra deboli e moderati, scarse le possibilità di precipitazioni. Giovedì, infine,giornata molto similare alla precedente, ma più fredda (-6°c ad 850 hpa). Venti da est nord est, moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS