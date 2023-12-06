Eccoci all’Immacolata Concezione, ove si notano delle condizioni di tempo spiccatamente variabili, come nella successiva giornata di Sabato. A seguire tempo in generale miglioramento ove anche le temperature torneranno a salire nei valori massimi, per il rinforzo dell’anticiclone sub tropicale, che tuttavia sarà presente marginalmente sull’Italia. Intanto Giovedì 7, giornata alquanto buona su tutta la regione. Possibilità di gelate notturne nelle conche ove non mancheranno delle nebbie mattutine.Venti da nord est, abbastanza vivaci sul chietino e temperature in diminuzione di un paio di gradi (0/-1°c ad 850 hpa). Venerdì, giorno dell’Immacolata Concezione, inizio di giornata con tempo buono, ma della nuvolosità tenderà ad arrivare da ovest. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti deboli da sud ovest sulle aree interne, da est altrove e temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche debole e locale fenomeno sulla fascia costiera al mattino. Venti da nord est, temperature stazionarie. Domenica, l’anticiclone sub tropicale inizierà a portarsi verso la nostra penisola. Pertanto cielo poco nuvoloso, a parte qualche velatura nelle ore centrali della giornata. Ventilazione debole da nord, temperature massime in aumento con circa 4/5°c ad 850 hpa. Lunedì, addensamenti più frequenti sulle aree occidentali della regione, venti sud occidentali e temperature in aumento con dei valori a circa 1500 m in libera atmosfera attorno ai +5/+7°c. Martedì, cielo generalmente tra poco nuvoloso e variabile e clima mite (fino a +11°c ad 850 hpa) soprattutto sul versante orientale, per via del foehn. Infine Mercoledì, ove non si nota nulla di rilevante rispetto al giorno precedente, a parte le temperature ancora un pochino in aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS