Il meteo in Abruzzo 7 – 13 aprile: fine settimana verso un tempo instabile e correnti da nord est

Ci avviamo verso il periodo pasquale, con inizialmente delle condizioni meteo piuttosto instabili, a tratti anche freddo. L’inizio della settimana Santa, poi, tuttavia appare discreta, con cielo poco nuvoloso ove solo qualche addensamento e delle stratificazioni potranno trovare spazio. Intanto Giovedì 7, al mattino, della nuvolosità sparsa sarà presente un pò ovunque lungo il territorio regionale con dei rovesci. Tendenza ad ampi rasserenamenti nel corso delle ore pomeridiane, a parte delle velature di passaggio. Temperature in aumento nei valori massimi (+5/+7°c ad 850 hpa) e ventilazione debole con qualche rinforzo da ovest nell’aquilano, da est lungo le aree costiere. Venerdì, qualche addensamento sui settori occidentali, mentre meglio andrà verso levante. Venti moderati da sud ovest, con possibile foehn verso le coste, temperature pertanto in aumento, soprattutto sulle aree centro orientali. Sabato, al momento, sembra possibile la formazione di un minimo depressionario sul centro nord, per le correnti fredde che dalle alte latitudini si porteranno ad aggirare l’arco alpino. Pertanto, sull’Abruzzo, venti in rinforzo da ovest sud ovest, le quali potranno arrecare sempre la possibilità di foehn sul versante orientale. Saranno possibili dei rovesci su carseolano, marsicano, alto Aterno, da metà giornata in poi. Temperature in calo di qualche grado. Con lo spostamento del piccolo minimo depressionario, durante la notte sulla Domenica delle Palme, i venti ruoteranno da nord est e le temperature caleranno piuttosto sensibilmente ( -1/-2°c ad 850 hpa), ed i rovesci si sposteranno sul versante orientale, con piogge e rovesci di neve fin sugli 800 m circa. La giornata rimarrà piuttosto instabile, soprattutto ad est e sui rilievi a stau balcanico. Lunedì Santo, situazione in miglioramento per il campo di alta pressione che si riporterà un pò verso la nostra penisola. Delle velature e qualche addensamento sparso saranno possibili nel corso della giornata. Temperature in ripresa, venti da ovest nell’aquilano, da est sulle zone costiere, tra deboli e moderati. Martedì Santo, cielo poco nuvoloso per delle stratificazioni e nulla più. Venti meridionali, temperature in aumento (+5/+7°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì Santo, ove al momento la situazione appare molto simile al giorno precedente, venti da est sud est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS