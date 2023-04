In questa settimana Santa, stiamo vivendo una fase invernale, con freddo e delle nevicate che nelle ultime ore si sono spinte fin sui 600 m circa, su tutti i nostri rilievi. Questa situazione, alquanto instabile e freddo e seppur le temperature lievemente torneranno a salire, sembra che vorrà tenerci compagnia anche nel corso dei prossimi giorni, ed appunto in quelle delle festività pasquali. C’è da dire che la situazione è molto dinamica, in cui spesso i modelli matematici vedono a volte possibilità di fenomeni a Pasqua, in altre meno, così come anche a pasquetta. Quindi, non saranno da escludere delle schiarite, in ogni caso, ma tuttavia, diciamo che le condizioni meteo non saranno con l’alta pressione per intenderci. Quindi la giornata di Giovedì Santo, vedrà un cielo poco nuvoloso, salvo qualche addensamento di passaggio nel corso del pomeriggio. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni e venti sempre dai quadranti nord orientali. Temperature in leggero aumento nei valori massimi, ma sempre freddo (-1°c ad 850 hpa). Venerdì Santo, tempo discreto, con alternanza di cielo poco nuvoloso e variabile. Qualche debole fenomeno in serata sulle aree marsicane verso il parco nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise. Ventilazione da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature in aumento (tra +1 e +4°c ad 850 hpa da est ad ovest). Sabato Santo, cielo nuvoloso su tutto il territorio regionale, con dei rovesci dalla tarda mattinata quasi ovunque. Nevicate oltre i 1400 m circa e temperature in lieve flessione nei valori massimi, venti sud orientali. Domenica, giorno della Santa Pasqua, al momento vede sempre un tempo instabile, con la possibilità di fenomeni moderati a carattere di rovescio, con la quota neve sempre attorno ai 1300/1400 m circa e venti in rinforzo da nord est. Temperature stazionarie. Il giorno di pasquetta, Lunedì, la situazione rimane piuttosto disturbata, con della nuvolosità, a tratti più organizzata, a tratti meno e con la possibilità di qualche rovescio a macchia di leopardo. Venti sempre orientali e temperature in aumento (+2/+4°c ad 850hpa tra est ed ovest). Martedì, dopo un avvio non male, il cielo potrà tornare a coprirsi, dando luogo a delle precipitazioni moderate su buona parte della regione ad iniziare da ovest nord ovest. Venti da ovest, per la formazione di un minimo depressionario sul centro nord. Temperature in aumento, ma di nuovo in diminuzione dal tardo pomeriggio. Infine Mercoledì, che al momento appare con tempo perturbato, con nubi, piogge e nevicate oltre i 1300 m circa. Temperature in diminuzione (0°c ad 850 hpa), venti da nord est.

Non mi resta che auguarare a Tutti una serena Pasqua!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS