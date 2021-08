Il meteo in Abruzzo 6 – 12 agosto: condizioni generali di bel tempo con temperature in lieve aumento

A parte qualche rovescio nella mattinata di oggi tra alto Aterno e teramano, le condizioni meteo sono tornate verso un miglioramento, se così si può dire, su tutta la nostra regione. Ed i prossimi giorni a venire sembrano davvero orientate su tempo stabile con cielo poco nuvoloso e con la colonnina di mercurio in salita. Intanto Venerdì 6 Agosto, non ci saranno grosse novità. Cielo poco nuvoloso nel corso della giornata completa, ove solo qualche addensamento di poco conto sarà presente. Ventilazione da est lungo le aree adriatiche da ovest nelle zone interne. Sabato, bello ovunque, molto simile al giorno precedente. Venti moderati da ovest sud ovest, nell’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato entroterra. Temperature in leggero aumento con valori sui +24°c ad 850 hpa. Domenica, più caldo ancora con il campo termico ad 850 hpa sui +25/+26°c, pertanto valori intorno ai +38/40°c sulle aree poste a bassa quota. Ventilazione moderata in basso, più vivace sui rilievi, da sud ovest. Brezza presente lungo la costa. Lunedì, non cambia granchè, se non degli addensamenti di poco conto sui rilievi. Ventilazione molto simile al giorno prima, temperature stazionarie, quindi caldo. Martedì, della nuvolosità media sarà presente sui cielo della nostra regione, ma difficilmente con la possibilità di fenomeni. Temperature senza grosse variazioni di rilievo, venti da sud ovest sulle zone interne, da est ad oriente, di moderata intensità. Mercoledì, altra giornata prettamente estiva ovunque sull’Abruzzo, ventilazione molto similare al giorno prima e temperature stazionarie (+25°c ad 850 hpa). Infine uno sguardo a Giovedì, che al momento non mostra nulla di nuovo, sempre tempo estivo con cielo poco nuvoloso e temperature stazionarie come il giorno precedente. Venti da sud ovest nelle aree interne, da est lungo le coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS