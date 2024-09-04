L’instabilità spesso presente durante le ore pomeridiane sulla nostra regione, continuerà ancora per almeno un paio di giorni. Seguirà, a come sembra, un fine settimana con tempo abbastanza buono, mentre già da Domenica sera, potranno tornare, in maniera più evidente, delle precipitazioni, per una saccatura atlantica, che sembra potrà investire meglio la penisola Italiana e quindi anche l’Abruzzo. Intanto Giovedì 5, mattinata nuvolosa sulle aree più occidentali, con dei rovesci su carseolano, alto Aterno, marsicano, le quali saranno piuttosto presenti per gran parte della giornata. Altrove alternanza di tempo variabile e con della nuvolosità più cospiqua. Venti generalmente meridionali e temperature in lieve diminuzione. Venerdì, la situazione andrà verso un miglioramento e pertanto il cielo si mostrerà poco nuvoloso salvo qualche addensamento lungo le aree montuose dell’interno. Ventilazione da sud ovest sull’aquilano, da est nord est altrove e temperature ancora in leggera flessione. Sabato, anticiclone sub tropicale in temporaneo rinforzo su buona parte della penisola. In Abruzzo, cielo poco nuvoloso solo per via delle stratificazioni di passaggio. Venti deboli da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi (+17/+21°c ad 850 hpa). Domenica, dopo un avvio abbastanza buono, si presenterà della nuvolosità la quale potrà dare luogo a delle precipitazioni prima di sera. Venti da ovest, da brezza orientale sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature massime in lieve salita. Lunedì, con la saccatura atlantica che oramai si sarà portata praticamente su tutta la penisola, la giornata appare con piogge a carattere di rovesci moderati per gran parte della giornata, specie sulle zone interne. Ventilazione generalmente dai quadranti occidentali e temperature ancora in calo (+15°c ad 850 hpa). Martedì come anche Mercoledì, appaiono sempre orientati sull’ instabilità, con rovesci sparsi lungo la regione. Venti da ovest e temperature senza importanti variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS