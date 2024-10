L’estate sembra che non vuole davvero lasciarci. In effetti, la situazione in atto, ad opera dell’anticiclone nord africano, ci sta continuando a far vivere una parentesi di tempo che non è autunnale. Valori ad 850 HPA, che ricordo non è altro che il campo termico alla quota di circa 1500 m in libera atmosfera, troppo oltre le medie del periodo in essere. Detto questo passiamo a parlare dei prossimi giorni, in cui a come sembra, la tendenza meteo continuerà a vedere tempo decisamente stabile ed assolato ovunque lungo l’Abruzzo a parte di qualche nube passeggera con deboli rovesci sparsi su alcune aree dell’entroterra nei pomeriggi di Giovedì e Venerdì, in un contesto sempre mite con dei valori al di sopra delle medie stagionali, di vari gradi. Pertanto Giovedì, bello e soleggiato al mattino, stratificazioni di passaggio a seguire, con qualche locale addensamento sui monti dei Frentani, Maiella in particolare, con qualche rovescio di debole entità. Ventilazione da nord est lungo le coste e l’immediato entroterra, da sud ovest sull’aquilano; temperature stazionarie con dei valori ad 850 hpa tra i +14/+16°c. Venerdì, sereno o poco nuvoloso al mattino, stratificazioni nelle ore a seguire. Ventilazione come il giorno precedente, debole con qualche rinforzo e temperature stazionarie. Sabato, sempre bello ovunque, oltre che in un contesto molto mite. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio sulle aree interne e nulla più. Venti generalmente da nord est, deboli ed a tratti moderati; temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, nulla di diverso se vogliamo, tempo bello ovunque e soprattutto sempre molto mite. Venti deboli nord orientali. Lunedì, al momento appare ancora un pochino più calda (+16/+18°c ad 850 hpa), cielo sereno o alquanto poco nuvoloso per l’intera giornata, venti da ovest sull’aquilano, da est altrove. Martedì, inutile dirlo, la situazione rimarrà sempre orientata su tempo stabile e soleggiata, con temperature decisamente oltre le medie del periodo (+16/+17°c ad 850 hpa). Ventilazione come il giorno precedente. Infine Mercoledì 11 Ottobre, giornata identica alle precedenti con tanto sole dappertutto.

