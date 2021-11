Il meteo in Abruzzo 5 – 11 novembre: continua la fase instabile con possibilità di rovesci e clima mite

La fase instabile che ci sta tenendo compagnia da un paio di giorni, con degli accumuli pluviometrici interessanti specie sui settori dell’area del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sembra che vorrà continuare anche nei prossimi giorni. Le temperature tuttavia, dopo il leggero calo in queste ore, che ha riportato qualche nevicata in quota sui nostri rilievi più elevati, saranno destinate di nuovo verso un sensibile aumento per le correnti che si orienteranno quadranti meridionali. Dunque Venerdì 5, al mattino, cielo tra variabile e nuvoloso con una tendenza ad un aumento di quest’ultima nelle ore successive, accompagnato da fenomeni in estensione un pò ovunque nel pomeriggio. Venti generalmente da nord nord est, temperature in leggera flessione, sia nei valori minimi che in quelle massime. Sabato, altra giornata che appare instabile con delle precipitazioni soprattutto sul teramano, alto Aterno ed a seguire le aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ventilazione sempre dai quadranti nord orientali, temperature senza variazioni di rilievo ( tra +4 e +7°c ad 850 hpa tra nord e sud della regione). Domenica appare con tempo inizialmente variabile, con una tendenza a delle schiarite sempre più ampie nelle zone dell’entroterra. Nuvoloso invece sulla parte orientale, ma con scarsità di fenomeni. Venti generalmente da est, temperature in aumento con valori ad 850 hpa sui +12°c. Lunedì, tempo abbastanza buono lungo le coste e le colline prospicienti l’adriatico. Nuvolosità irregolare nelle zone interne, ove sarà possibile qualche fenomeno a carattere di rovescio, di moderata intensità. Ventilazione da est; temperature senza grosse variazioni di rilievo. Martedì sempre nuvolosità variabile con degli addensamenti più cospicui a tratti associati a dei fenomeni generalmente deboli o alquanto moderati soprattutto nel pomeriggio. Temperature in leggero calo nei valori massimi; venti tra deboli e moderati da nord est. Mercoledì, il campo di alta pressione appare discretamente strutturato sull’Italia, specie al nord. In Abruzzo, cielo tra poco nuvoloso e variabile, soprattutto sul versante orientale. Scarse le possibilità di precipitazioni; venti sempre da est, temperature in leggero aumento. Infine Giovedì, giornata pressochè molto simile, anche se nel corso del pomeriggio, saranno possibili dei fenomeni su carseolano e la Marsica. Ventilazione sempre orientale, temperature stazionarie (+9°c ad 850hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS