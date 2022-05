Il meteo in Abruzzo 5 – 11 maggio: tempo orientato sull’instabilità, meglio a fine fase

La settimana che sta scorrendo sotto un tempo orientato sull’instabilità, seppur i fenomeni non appaiono granchè, a quanto pare continuerà ancora così nei prossimi giorni. Tuttavia le temperature saranno miti, come vedremo qui di seguito. Intanto Giovedì 5, al mattino delle velature saranno presenti, mentre degli addensamenti da metà giornata potranno apportare dei rovesci tra deboli e moderati sulle aree interne. Ventilazione debole da ovest nell’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato entroterra; temperature senza grosse variazioni di rilievo (+10°c ad 850 hpa). Venerdì, una circolazione depressionaria con il minimo posizionato tra la Sardegna e la Sicilia, porteranno della nuvolosità su gran parte del nostro territorio regionale, con piogge, sempre a carattere di rovescio, moderati soprattutto nell’entroterra da metà giornata. Venti quindi da scirocco, sud sud est, temperature in lieve calo nei valori massimi. Sabato, la situazione rimarrà press’a poco identica, quindi instabile, per tutta la giornata, o quanto meno dalla tarda mattinata, specie sulle zone interne. Ventilazione da nord est, temperature in diminuzione di quache grado sia nei valori minimi che in quelli massimi. Domenica, dopo una mattinata con tempo discreto, più che altro velature, dal primo pomeriggio potranno arrivare dei fenomeni anche moderati sotto forma di rovesci. Temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi, venti dai quadranti nord orientali. Lunedì, avvio di giornata con cielo poco nuvoloso, ma dei rovesci, anche temporaleschi non mancheranno nel pomeriggio, specie nell’aquilano. Ventilazione da nord est, moderata; temperature senza variazioni di rilievo (+10/+11°c ad 850 hpa). Martedì, situazione in miglioramento, seppure rimarranno delle possibilità per delle piogge sulle aree aquilane nel pomeriggio. Venti da nord est, temperature stazionarie. Infine Mercoledì, che al momento appare una giornata buona per via del possibile rinforzo dell’alta pressione sulla penisola italiana. Ventilazione da nord est; temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS