Siamo entrati nel mese se vogliamo, o anche per antonomasia, più bello dell’anno, per via delle fioriture, il tenue verde delle foglie e quant’altro. Le belle giornate che sanno davvero di primavera con tepore e luce. Invece, nei prossimi giorni, a come sembra secondo i modelli matematici, la situazione tenderà nuovamente ad un peggioramento delle condizioni come vedremo qui di seguito. Intanto Venerdì 5, la giornata sarà nel complesso buona, ove soltanto delle stratificazioni saranno presenti nel cielo. Venti deboli per lo più da est e temperature in aumento (valori attorno ai +9/+10°c ad 850 hpa). Sabato, al mattino tempo molto similare al giorno precedente, mentre degli addensamenti nel corso del pomeriggio non saranno da escludere con qualche rovescio sulle aree interne. Venti dai quadranti occidentali sull’aquilano, da est altrove e temperature in aumento di qualche grado (+12°c ad 850 hpa). Domenica, altra giornata buona al mattino, ma con dei rovesci nel corso del pomeriggio sulle aree interne in particolare. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente e temperature pressochè stazionarie. La giornata di Lunedì, al momento appare più perturbata, con dei rovesci ben organizzati dal mattino, tra moderati e forti nel pomeriggio. Venti generalmente da est e temperature in diminuzione con dei valori ad 850 hpa attorno ai +7/+8°c. Martedì, i fenomeni lasceranno spazio ad un tempo più che altro variabile, anche se dei rovesci molto isolati non saranno da escludere, nel pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo e venti moderati orientali. Mercoledì, altra giornata che appare al momento sotto l’insegna della pioggia. Venti da ovest, quasi ovunque per la circolazione depressionaria posizionata sul centro nord italiano e colonnina di mercurio in calo di alcuni gradi (+7°c ad 850 hpa). Infine eccoci a Giovedì, sempre diffusamente instabile per gran parte della giornata, con fenomeni moderati. Venti da sud ovest nelle aree più interne, da nord est su teramano, pescarese e chietino. Temperature in leggero aumento nei valori massimi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS