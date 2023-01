Continuano le condizioni di tempo decisamente stabile su tutto il territorio italiano e quindi anche abruzzese e con essa anche la siccità. Dopo alcuni giorni ancora all’insegna di questa situazione, a quanto pare, potremo assistere ad un cambiamento in quanto una saccatura atlantica, potrà riuscire a portare dei fenomeni, ed a seguire anche qualche nevicata sui nostri monti, come vedremo qui di seguito. Intanto Giovedì 5 Gennaio, poche nubi ovunque lungo la nostra regione e possibilità di banchi di nebbia nelle vallate nottetempo ed al primo mattino, ma anche per tutto il corso della giornata in qualche area, tipo il Fucino ad esempio. Venti deboli da sud ovest con la possibilità di foehn sul versante orientale; temperature in lieve aumento ad est, valori ad 850 hpa tra i 5/6°c. Venerdì 6, giorno dell’Epifania, della nuvolosità tenderà ad addensarsi ad ovest nel corso della giornata, ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Ventilazione come il giorno precedente; temperature in lieve calo nei valori massimi. Sabato, giornata molto similare alla precedente, con il cielo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino nelle aree vallive. Venti generalmente da sud ovest, deboli; temperature stazionarie. Domenica, qualcosa, a come sembra, inizierà a cambiare, in quanto delle correnti atlantiche inizieranno ad apportare della nuvolosità su buona parte delle zone interne abruzzesi. Tra il pomeriggio e la sera, non saranno esclusi dei fenomeni a carattere deboli. Venti moderati con qualche rinforzo da sud ovest; temperature senza variazioni di rilievo (+5°c ad 850 hpa). Lunedì, invece, saranno possibili delle piogge almeno sull’aquilano, con qualche nevicata oltre i 1800 m circa al mattino, quota che potrà scendere attorno ai 1400 m nel pomeriggio. Ventilazione sempre dai quadranti occidentali, moderati; temperature in diminuzione con dei valori in serata sui +2/+3°c ad 850 hpa. Martedì, al momento appare che al mattino, ci sarà spazio per delle piogge e qualche nevicata, più che altro sui rilievi che si affacciano verso est, fin sui 900 m circa. Il tutto in rapido spostamento verso sud sud est, con il cielo che presenterà ampie schiarite. Venti moderati con dei rinforzi, specie sul chietino, da nord est; colonnina di mercurio in diminuzione (-2°c ad 850 hpa). Infine Mercoledì, cielo poco nuvoloso, con gelate al mattino su gran parte del territorio regionale. Ventilazione sempre nord orientale, moderata con qualche rinforzo; temperature in lieve aumento nei valori massimi (+2°c ad 850 hpa).

