Il meteo in Abruzzo 4 – 10 marzo: tempo freddo con episodi nevosi fino a quote molto basse

A quanto pare, con questo ingresso della primavera meteorologica del primo Marzo, la nuova stagione sembra che abbia tirato i freni, dopo i mesi di Gennaio e Febbraio tutt altro che invernali. Il clima di questi giorni sulla nostra regione è pungente, ed a quanto pare, si aprirà un periodo, sotto l’insegna delle basse temperature, visto che la colonnina di mercurio tenderà verso una diminuzione e saranno possibili delle nevicate a tratti tra deboli e moderate praticamente lungo tutto il nostro territorio regionale. Responsabile di tutto ciò, sarà un robusto campo di alta pressione con un massimo tra Inghilterra e penisola Scandinava di circa 1030/1035mb, la quale farà affluire delle fredde se non gelide correnti sull’Italia da est. Pertanto Venerdì 4, dopo una mattinata con il cielo tra poco nuvoloso e variabile, degli addensamenti più accentuati si presenteranno da metà giornata, le quali daranno luogo a dei fenomeni via via sempre più estese a carattere moderato ed in qualche caso verso sera, anche forti. Nevicate inizialmente oltre i 1000 m circa, in calo fin verso i 600 m nella serata – nottata e localmente più in basso. Venti tra deboli e moderati da est-sud est; temperature in diminuzione specie nella seconda parte della giornata. Sabato, cielo generalmente nuvoloso, con delle precipitazioni soprattutto da stau orientale sui rilievi, nevosi fino a quote collinari, attorno ai 300 m circa. Venti in rinforzo da nord est, temperature in calo (-4°c ad 850 hpa). Domenica, nuvolosità sul versante orientale, con delle piogge lungo le aree costiere, mentre oltre i 200 m i fenomeni saranno a carattere nevoso. Le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso ovest nel corso della giornata. Temperature stazionarie, ventilazione da nord nord est, moderata con dei rinforzi. Lunedì, appare al momento una giornata più chiusa, con nubi ovunque così come dei fenomeni che saranno nevosi oltre i 300 m su teramano, pescarese e chietino, 500m su aquilano. Venti sempre nord orientali, temperature in lieve flessione ad est. Martedì, altra giornata nuvolosa con frequenti fenomeni un pò dappertutto a carattere di rovescio, nevosi in qualche caso anche sul litorale. Sempre venti da est nord est; temperature in diminuzione ( valori ad 850 hpa tra i -5 ed i -6°c tra ovest ed est). Mercoledì, nevicate sempre a quote molto basse, moderate sui settori aquilani. Venti moderati da nord est, temperature stazionarie. Infine Giovedì, che appare sempre sotto l’insegna del tempo instabile con nevicate oltre i 300 m circa, localmente più in basso su teramano, pescarese e chietino. Venti moderati da est nord est, temperature stazionarie con valori sui -5°c ad 850 hpa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS