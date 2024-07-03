Le precipitazioni che stiamo ancora avendo in queste ore, sono destinate a lasciar spazio ad un tempo in generale miglioramento su buona parte del territorio italiano e pertanto anche in Abruzzo. Le temperature torneranno a salire di diversi gradi come vedremo qui di seguito. Intanto Giovedì 4, mattinata all’insegna del cielo spiccatamente variabile, ove potranno esserci dei rovesci nel corso del pomeriggio di debole entità su carseolano e marsicano in particolare. Ventilazione dai quadranti orientali e temperature in lieve aumento nei valori massimi (+12/+15°c ad 850 hpa). Venerdì, anticiclone sub tropicale in rinforzo, cielo poco nuvoloso per l’intera giornata, con qualche innocuo addensamento di poco conto sulle aree interne. Venti da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature in aumento (+17/+19°c ad 850 hpa). Sabato, bello e soleggiato su tutto il territorio regionale. Ventilazione come il giorno precedente e temperature in salita di almeno un paio di gradi (+18/+21°c ad 850hpa), pertanto valori massimi attorno ai +31/+33°c a quote medio basse. Ed eccoci a Domenica, in cui dopo un avvio con cielo poco nuvoloso, della variabilità potrà arrivare nel corso del pomeriggio ad iniziare da ovest. Venti generalmente da sud ovest e temperature senza importanti variazioni di rilievo. Lunedì, al momento appare con tempo decisamente bello e soleggiato. Temperature stazionarie e venti da sud ovest. Martedì e Mercoledì, proseguiranno con condizioni anticicloniche e pertanto con un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature potranno ancora salire un pochino (valori ad 850 hpa tra i +20/+23°c) ed i venti da ovest sulle aree interne, da brezza orientale lungo le coste e l’immediato entroterra.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS