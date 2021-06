Il meteo in Abruzzo 4 – 10 giugno: tempo abbastanza buono, poi tra Domenica e Lunedì ed a seguire instabilità diffusa

Giornate, a parte le temperature gradevoli, non del tutto estive ( il primo del mese ricordiamo è entrata quella meteorologica),in quanto una certa lieve instabilità continua a mostrarsi nelle ore pomeridiane. In breve, c’è da dire, che nei prossimi due, massimo tre giorni, le condizioni rimarranno alquanto buone se vogliamo a parte qualche fugace precipitazione sui rilievi; invece, con l’avvicinarsi di una goccia fresca dalle Baleari, nella giornata di Domenica, potranno tornare dei fenomeni che tra Lunedì e Giovedì, appaiono in qualche circostanza anche di forte intensità. Dunque, Venerdì 4 Giugno, al mattino, il cielo si mostrerà sereno o poco nuvoloso. Qualche stratificazione sarà presente nel corso della tarda mattinata, mentre degli addensamenti associati a qualche debole ed isolato fenomeno nel pomeriggio. Temperature in aumento, specie nei valori massimi; ventilazione da ovest nell’aquilano, da est lungo le coste e l’immediato interno. Sabato, giornata molto simile, non male al mattino, della nuvolosità nel pomeriggio, potrà dar luogo a qualche debole ed isolato rovescio di poco conto. Temperature stazionarie, ventilazione non molto diverso dal giorno precedente. Domenica, come già accennato, una goccia instabile, dalle Baleari tenderà a portarsi sui settori settentrionali e centrali della penisola italiana. Al mattino tempo discreto, della nuvolosità più cospiqua sarà presente nel corso delle ore pomeridiane, con qualche rovescio sulle aree interne, ma che prima di sera potranno manifestarsi su gran parte del territorio regionale. Ventilazione in rinforzo da ovest sull’aquilano, da est nord est, sulle zone rivolte verso l’adriatico; temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, al momento appare una giornata con tempo diffusamente instabile. Piogge, moderate ed a tratti forti, saranno presenti su tutte le aree e per gran parte della giornata. Temperature in diminuzione (+11°c ad 850 hpa), venti da nord est, moderati con qualche rinforzo. Martedì, non cambierà granchè: condizioni di tempo molto instabile con piogge e qualche temporale, già dal mattino. Ventilazione generalmente da nord est, temperature stazionarie. Mercoledì, piogge e rovesci quasi ovunque, un pò meno sulle coste. Non sono esclusi dei fenomeni anche forti su alto Aterno, carseolano, Marsica. Venti da est, moderati, temperature stazionarie o in leggero aumento. Giovedì, ancora spazio per tempo decisamente instabile con rovesci su quasi tutta la regione. Venti da sud ovest sull’aquilano, da nord est altrove, di debole o al massimo moderata intensità e temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS