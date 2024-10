In questo inizio del nuovo anno 2024, continuano ad essere sempre presenti delle correnti atlantiche sull’ Italia e quindi anche in Abruzzo. A come sembra, questa situazione andrà ancora avanti per alcuni altri giorni, poi, avremo un cambio delle condizioni meteo, per via della formazione di un minimo depressionario proprio lungo la nostra penisola. Dall’Epifania inizieremo ad avere dei rovesci sparsi ed a seguire un calo termico, che si avvertirà da entro la giornata di Domenica ed ancora di più in quella di Lunedì. Saranno quindi possibili delle nevicate inizialmente sui rilievi e successivamente in calo sugli 8/900 m a come appare adesso, appunto a ridosso della giornata di Lunedì. Vediamo tuttavia con ordine, come potrà evolvere la situazione. Intanto Giovedì 4 Gennaio, condizioni di cielo nuvoloso sull’aquilano, mentre sulle altre province il cielo sarà meno chiuso. Tendenza ad ampie schiarite ovunque nel corso del pomeriggio. Venti da ovest sud ovest moderati, con possibile foehn verso le coste e l’immediato entroterra. Temperature in aumento ancora, con valori ad 850 hpa tra i +7/+8°c. Venerdì, irregolarmente nuvoloso su buona parte della regione, mentre della nuvolosità più ben organizzata, tenderà a presentarsi dopo metà giornata. Meglio lungo le aree costiere. Qualche pioggia di debole entità tra carseolano, marsicano ed alto Aterno tra il pomeriggio e la sera. Venti sempre dai quadranti occidentali, temperature stazionarie, ma in diminuzione sull’aquilano dal tardo pomeriggio. Sabato, giorno dell’Epifania, a come sembra, andrà approfondendosi un minimo di circa 995mb, tra Sardegna e Sicilia. Questa situazione, intanto farà salire delle correnti da sud miti, su gran parte d’Italia, soprattutto Abruzzo. Pertanto, avremo un cielo spesso nuvoloso, con qualche precipitazione sulle zone del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molisee verso la Marsica. Venti moderati con dei rinfozi da sud, tra libeccio e scirocco quindi, con possibile foehn su teramano temperature senza variazioni di rilievo (+5/+6°c ad 850 hpa). Domenica, il minimo si troverà press a poco sulle regioni centro meridionali. Sulla nostra regione, cielo nuvoloso con dei rovesci sparsi al mattino, mentre tenderanno a divenire più ben organizzati tra pomeriggio e la sera un pò ovunque. Nevicate oltre i 1300 m dapprima,nel corso del tardo pmeriggio, in calo verso sera e la notte successiva di un centinaio di metri. I venti ruoteranno da sud ad est nord est e le temperature pertanto scendranno fino a circa+2°c alla quota di 1500 m in libera atmosfera. Lunedì, giornata più fredda (0/-1°c ad 850 hpa), con la possibilità di precipitazioni soprattutto sui rilievi che si affacciano ad est. Qualche nevicata oltre i 900 m, localmente più in basso, là dove più esposto. Tendenza a miglioramento ad iniziare dai settori nord occidentali abruzzesi. Ventilazione da est nord est, moderata con qualche rinforzo. Martedì, nuvoloso con dei rovesci tra deboli e moderati soprattutto verso le aree orientali, nevose attorno agli 800 m circa. Venti da nord est e temperature in lieve flessione. Infine uno sguardo a Mercoledì, che al momento appare una giornata molto simile alla precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS