Dopo le festività pasquali passate con venti meridionali e sabbia desertica in sospensione, dai prossimi giorni, l’anticiclone sub tropicale tenderà a portarsi verso la nostra penisola, la quale apporterà tempo stabile e soleggiato, oltre che delle temperature molto miti per il periodo in essere. Anche in questo caso, tuttavia non sarà da escludere appunto della presenza della sabbia sahariana. Quindi, Giovedì 4 Aprile, giorno famoso dei 4 aprilanti o brillanti, che credo un pò tutti conoscono la storia, il cielo sull’Abruzzo si presenterà sgombro da nubi, ove solo qualche stratificazione di passaggio sarà presente, nel corso del pomeriggio. Venti da ovest, deboli, mentre lungo la fascia costiera da est. Temperature in aumento, con dei valori ad 850 hpa attorno ai +8/+9°c. Venerdì, non cambierà granchè, situazione molto simile al giorno precedente, con il cielo che presenterà solo delle velature e possibilmente qualche addensamento sparso su alcune aree dell’interno. Venti sempre da ovest sull’aquilano, da est altrove, di debole entità e temperature in aumento, specie nei valori massimi (+10/+11°c ad 850 hpa). Sabato, l’anticiclone nord africano, tenderà a portarsi sempre più verso l’Italia. Sulla nostra regione, cielo poco nuvoloso, con le solite stratificazioni, mentre qualche annuvolamento potrà verificarsi tra il pomeriggio e la serata. Venti generalmente da ovest sud ovest sulle zone interne, da est nord est sulle coste e l’immediato entroterra; temperature ancora in lieve salita. Domenica, anticiclone ben saldo su quasi tutto il territorio peninsulare, con i geopotenziali abbastanza elevati (DAM 584-588), quindi cielo sereno o alquanto poco nuvoloso solo per qualche velatura di poco conto. Giornata ancora più calda della precedente, con dei valori ad 850 hpa tra i +12°c ad est fin sui +15°c sulla provincia dell’Aquila e pertanto i valori massimi anche sulle quote medie saranno almeno attorno ai +27/+28°c. Lunedì, niente di nuovo, sempre tempo stabile, soleggiato possibilità di sabbia desertica in sospensione e clima simil estivo (fino a +16°c ad 850 hpa). Venti in genere deboli meridionali. Martedì, press a poco stessa situazione, con la ventilazione da sud ovest sulle aree interne, da sud est altrove (+14/+15°c ad 850 hpa). Infine eccoci a Mercoledì, che al momento appare un pochino disturbata da variabilità e probabilmente qualche debole ed isolato rovescio sull’aquilano. Valori sempre ampiamente oltre la norma del periodo in essere.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS