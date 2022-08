Il meteo in Abruzzo 4 – 10 agosto: tempo con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento, possibile cambiamento da Domenica pomeriggio a seguire

Il campo anticiclonico va rinforzandosi in queste ore su tutto il territorio italiano, associato anche ad un aumento di alcuni gradi delle temperature. Poi, a come appare dai modelli matematici, la situazione potrà cambiare per l’arrivo di alcuni rovesci e temporali, anche sull’Abruzzo dal pomeriggio di Domenica ed a seguire, Lunedì, Martedì e Mercoledì. Pertanto, Giovedì 4 Agosto, al mattino le condizioni saranno buone con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche innocuo addensamento sui settori interni nelle ore pomeridiane, ma nulla più. Ventilazione generalmente da nord est, moderati, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venerdì, non cambierà granchè, le condizioni meteo rimarranno pressochè come il giorno precedente, a parte le temperature che potranno ancora salire un pò (+22/+24°c ad 850 hpa). Sabato, altra giornata sotto l’insegna del tempo soleggiato ovunque, a parte qualche addensamento sempre nel corso del pomeriggio. Venti da nord est, moderati, temperature stazionarie. Domenica, vedrà un buon avvio, ma da metà pomeriggio, degli sviluppi cumuliformi daranno luogo a dei rovesci e qualche temporale prima di sera. Ventilazione sempre orientale e temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, buono al mattino, tendenza ad un aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, con rovesci e dei temporali in qualche caso tra moderati e forti su gran parte della regione in serata. Venti nord orientali, moderati con dei rinforzi tra il pomeriggio e la sera. Martedì, situazione pressochè analoga, ove appunto seguiranno nel pomeriggio e la sera dei temporali di moderata entità su buona parte dell’Abruzzo. Venti sempre dai quadranti orientali, temperature in leggera flessione. Infine Mercoledì, che al momento non sembra molto diverso dagli altri giorni. Pertanto buono al mattino, precipitazioni a seguire tra il pomeriggio e la sera, di moderata intensità. Ventilazione dai quadranti nord orientali, temperature stazionarie o in lieve calo.

