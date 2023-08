Giornate estive in questo inizio di Agosto, ove le temperature in alcune aree poste a quote basse hanno registrato fino a +38°c come valore massimo. Intanto, c’è da dire, che siamo dinanzi ad un imminente cambiamento delle condizioni meteo, in quanto delle correnti nord atlantiche, scenderanno verso la nostra penisola, dando luogo a delle precipitazioni tra Venerdì sera e nella giornata di Sabato, accompagnati da un deciso calo delle temperature. A seguire, tempo in miglioramento e temperature di nuovo in aumento. Intanto Venerdì 4, al mattino, il cielo risulterà poco nuvoloso, mentre a seguire, della nuvolosità andrà formandosi ad iniziare dai rilievi ed in estensione verso le coste. Rovesci, anche temporaleschi non tarderanno ad arrivare e che saranno presenti anche nel corso della notte su Sabato. Venti in rinforzo da ovest, a seguire da nord est specie lungo l’ area costiera. Temperature in sensibile calo, che andrà ad 850 hpa, dai +22°c fino ai +16°c della notte. Sabato, a come sembra, sarà sotto l’insegna della diffusa instabilità, con rovesci moderati dove prima, dove dopo ovunque. Ventilazione moderata con dei rinforzi da nord est e temperature ancora in diminuzione (tra i +11 ed i +13°c ad 850 hpa). Domenica, condizioni alquanto migliori, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso al mattino e qualche addensamento nelle ore a seguire. Venti tra deboli e moderati da ovest sull’aquilano, da est sulla fascia costiera e temperature in aumento (+14/+16°c ad 850 hpa). Lunedì, poco nuvoloso, con a tratti degli addensamenti locali ed anche qualche leggero fenomeno. Venti da nord est e temperature senza variazioni di rilievo. Martedì, giornata che appare davvero buona, venti orientali e temperature stazionarie sui valori del giorno prima. Mercoledì, nulla di rilevante, in quanto il cielo sarà sgombro da nuvole ovunque. Vneti tra deboli e moderati da nord est e temperature in leggero aumento (+17/+20°c ad 850 hpa). Infine Giovedì 10, che al momento appare stabile e soleggiata, ove anche le temperature saranno in aumento di qualche grado (+19/+22°c ad 850 hpa). Venti generalmente da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS