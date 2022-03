Il meteo in Abruzzo 31 marzo – 6 aprile: periodo instabile con frequenti fenomeni, temperature in diminuzione

Il mese di Marzo si appresta a salutarci, a quanto pare, con le sospirate precipitazioni su gran parte del territorio italiano, Abruzzo compreso, come sta avvenendo in queste ore. Per farla breve, nei prossimi giorni, l’instabilità continuerà quando più e quando meno almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Intanto Giovedì 31 Marzo, ultimo giorno del mese, il cielo rimarrà nuvoloso o molto nuvoloso per l’intera giornata praticamente dappertutto. Possibilità di piogge, a carattere di rovescio, più presenti sui settori interni. Ventilazione da sud ovest con possibile foehn lungo le aree costiere e temperature in aumento, appunto verso est (+8/+9°c ad 850 hpa). Venerdì, 1 Aprile, la depressione con dei valori di 995 mb posta tra la valle Padana ed i Balcani, farà in modo di far affluire delle correnti piuttosto fredde orientali appena a nord dell’arco alpino. Da noi, in Abruzzo, cielo generalmente nuvoloso, con delle piogge moderate sulle zone interne ed a tratti verso levante. Verso sera qualche fiocco di neve non sarà da escludere sui massicci occidentali oltre i 1400 m. Venti da ovest sud ovest, in leggera rotazione da nord ovest; temperature in calo dopo metà giornata. Sabato, giornata piuttosto fredda, per l’ingresso dei venti nord occidentali. Saranno possibili delle precipitazioni, a carattere di rovescio, soprattutto nell’aquilano. Nevicate oltre i 900 m, localmente più in basso. Venti moderati con dei rinforzi da ovest nord ovest. Domenica, al momento appare un pochino migliore, ove tuttavia dei rovesci molto isolati potranno trovare spazio nel corso della giornata, ove la nuvolosità si presenterà piuttosto irregolare. Venti tra deboli e moderati da ovest al mattino, tendenti da nord est, nel pomeriggio, colonnina di mercurio in leggera flessione ancora, specie ad est (ad 850 hpa valori tra i -1 e gli 0°c). Lunedì, giornata spesso nuvolosa, con piogge sparse, ma tendente ad un estensione dei fenomeni dal pomeriggio, quasi ovunque, a partire da ovest. Temperature massime in leggero aumento. Martedì, nuvolosità variabile, specie sui settori orientali e qualche isolato e debole fenomeno nel corso della giornata. Ventilazione deboli da ovest nell’aquilano, da est sud est sulle coste e l’immediato entroterra. Temperature in ripresa. Mercoledì, infine, tempo discreto, con degli addensamenti ad ovest nel pomeriggio. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente, temperature in aumento ( tra i +5 ed i +6°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS