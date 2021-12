Il meteo in Abruzzo 31 dicembre – 6 gennaio: tempo stabile e mite, probabile un debole cambiamento per l’epifania

Un anticiclone davvero robusto e associato a delle temperature elevate per il periodo in essere, ci accompagnerà verso la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno. Forse per l’Epifania, sarà possibile qualche fenomeno, con qualche fiocco intorno agli 800 m. Intanto Venerdì 31 Dicembre, ultima giornata dell’anno, cielo poco nuvoloso per qualche stratificazione di passaggio. Temperature molto miti con valori intorno ai +12°c ad 850 hpa, ventilazione da sud ovest, deboli. Non farà quindi freddo neanche durante la notte di San Silvestro. Ed eccoci al primo giorno del 2022, Sabato 1 Gennaio, che inizierà sempre con condizioni di tempo stabile ed assolato, temperature pressochè stazionarie, ventilazione un pochino da direzioni variabili, sempre deboli. Domenica 2 situazione simile ai precedenti giorni, con cielo sgombro dalle nubi, a parte qualche innocua stratificazione di passaggio. Venti da ovest sull’aquilano, da est altrove, sempre deboli. Lunedì 3, qualche nube presente sui settori occidentali nel pomeriggio, ma nulla di che. Ventilazione come il giorno precedente, temperature in diminuzione, ma sempre mite, oltre le medie del periodo (+7°c ad 850 hpa). Martedì, al momento, sembra che l’alta pressione potrà essere scalfita dalla grande depressione nord atlantica, la quale apporterà nel corso della giornata, della nuvolosità sparsa sulle aree del carseolano e della Marsica. Scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti da ovest, moderati con qualche rinforzo, temperature in lieve calo ad ovest, stazionarie ad est. Mercoledì, al momento appare possibile qualche precipitazione, a carattere di rovesci sparsi. Venti sud occidentali al mattino, tendenti da nord est nel pomeriggio, temperature in diminuzione di un paio di gradi. Infine Giovedì, giorno dell’Epifania, al mattino sembra al momento possibile qualche rovescio ove non saranno esclusi dei fiocchi di neve oltre gli 800 m circa, ma tempo in rapido miglioramento dalla tarda mattinata. Venti da nord est, moderati con qualche rinforzo, temperature in diminuzione con valori intorno ai -1°c ad 850 hpa.

Faccio tantissimi auguri a Tutti per uno splendido buon anno 2022!

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS