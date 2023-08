Con il primo di Settembre, esordirà l’autunno meteorologico, che durerà fino al 30 Novembre. Ed a come sembra, entrerà con delle condizioni di tempo orientate sul cielo poco nuvoloso e con la colonnina di mercurio in aumento. Quindi, Giovedì 31 Agosto, bello e soleggiato al mattino, su tutta la regione, mentre degli addensamenti tenderanno a presentarsi nel corso del pomeriggio, sulle aree interne. Non saranno da escludere dei rovesci, di debole entità. Venti da ovest sull’aquilano, da est altrove e temperature in leggero aumento (+13/+15°c ad 850 hpa). Venerdì 1 Settembre, sempre bello al mattino, qualche annuvolamento pomeridiano qua e là sarà presente sui rilievi nel pomeriggio. Ventilazione molto simile al giorno precedente, temperature in lieve salita di un paio di gradi. Sabato, cielo che presenterà delle stratificazioni per buona parte della giornata. Venti da est nord est, moderati e temperature senza variazioni di rilievo. Domenica, altra bella giornata di tempo stabile e soleggiato. Venti sempre dai quadranti orientali, probabilmente anche un pochino vivaci lungo le coste e temperature in aumento ancora con dei valori attorno ai +15/+19°c ad 850 hpa. Pertanto i valori massimi a bassa e media quota potranno arrivare attorno ai +31/+32°c. Lunedì, geopotenziali abbastanza elevati (DAM 584 – 588), cielo poco nuvoloso solo per via del passaggio delle stratificazioni e nulla più. Venti moderati con dei rinforzi là dove esposto, da est nord est e temperature pressochè stazionarie. Martedì, giornata che al momento appare molto simile alla precedente, ventilazione orientale, sempre piuttosto vivace su alcune aree. Infine Mercoledì, ove la situazione rimarrà sempre stabile e soleggiata ovunque lungo il nostro territorio regionale. Venti da est nord est e temperature in leggero aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS