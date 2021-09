Il meteo in Abruzzo 30 settembre – 6 ottobre: possibilità di qualche rovescio pomeridiano, da Martedì probabile un cambiamento più deciso

Settembre passa le consegne ad Ottobre, in un contesto che appare ancora senza nulla di che. Infatti, anche nei prossimi giorni, la situazione meteo appare alquanto molto simile a questi, con possibili rovesci nell’entroterra nelle ore pomeridiane a carattere sparso e temperature ancora abbastanza elevate se vogliamo, per il periodo in essere. Probabilmente da Martedì sarà possibile un cambiamento più cospiquo, ma seguiamo passo passo l’evoluzione. Intanto Giovedì, abbastanza buono al mattino, nuvolosità in formazione nel corso del pomeriggio ove non si escludono dei fenomeni a carattere di rovescio specialmente nelle aree interne, di moderata intensità. Venti moderati da nord est, temperature in diminuzione, specie sui versanti orientali. Venerdì 1 Ottobre, nuvolosità variabile già dal mattino, da est verso ovest. Sarà possibile qualche debole pioggia su alto Aterno, Velino – Sirente e carseolano nel pomeriggio. Ventilazione nord orientale, temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, sempre buono al mattino, con dei banchi di nebbia nelle vallate al primo mattino. Tendenza ad un aumento della nuvolosità, da metà giornata, mentre dei fenomeni tra deboli e moderati saranno possibili sempre nel corso delle ore pomeridiane. Domenica, al momento appare una giornata buona, con delle stratificazioni di passaggio da ovest verso est. Qualche addensamento non sarà da escludere nel corso del pomeriggio. Venti da sud ovest nelle aree interne, da est sulle coste ed immediato interno, deboli. Lunedì, discreto al mattino, addensamenti nelle ore pomeridiane, ma con precipitazioni scarse o nulle. Venti dai quadranti meridionali, temperature in lieve aumento. Martedì, sembra possibile un guasto apportato dalle correnti atlantiche, la quale potrà arrecare dei fenomeni su gran parte della regione, sempre a carattere di rovesci moderati. Ventilazione in genere da sud ovest, da est lungo le coste, temperature stazionarie con valori tra i 13 ed i 15°c ad 850 hpa. Infine Mercoledì, che potrà essere più instabile per il modello americano GFS ad esempio, mentre con tempo in generale miglioramento per l’europeo ECMWF. Venti dai quadranti sud occidentali, temperature stazionarie o in diminuzione di qualche grado.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS