Il meteo in Abruzzo 30 luglio – 5 agosto: ancora caldo e tempo generalmente stabile

Luglio sta per lasciare il passo ad Agosto, in un contesto prettamente estivo. Infatti la situazione continuerà ancora nei prossimi giorni ed al momento soltanto nella giornata di Martedì 3 Agosto, sembra che qualche debole fenomeno potrà essere presente. Intanto Venerdì 30, al mattino, le condizioni meteo saranno buone, con cielo poco nuvoloso. Bel tempo anche nel pomeriggio, ventilazione da sud ovest nell’aquilano, da est lungo le coste, temperature in lieve aumento con valori ad 850 hpa sui 25°c. Non cambieranno granchè le condizioni nel successivo giorno di Sabato, ove il meteo rimarrà buono ovunque. Ventilazione non molto diverso dal giorno precedente, temperature in lieve aumento. Domenica 1 Agosto, altra giornata di tempo stabile bensì della nuvolosità alta e stratificata potrà essere presente nel pomeriggio. Sempre caldo ovunque. Ventilazione da sud ovest, anche tra moderato e forte lungo le aree montuose. Lunedì, sempre bello e soleggiato, temperature in leggero calo nei valori massimi, venti in genere meridionali. Martedì come dicevamo poc anzi, tempo discreto al mattino, da ovest della nuvolosità si estenderà verso est con dei deboli fenomeni ma il tutto tenderà a cessare nella prima serata. Venti da sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì ed anche Giovedì, al momento appaiono buone con cielo poco nuvoloso e temperature stazionarie (+22/+23°c ad 850 hpa), ventilazione da sud ovest nell’aquilano, moderata, da est lungo l’adriatico.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS