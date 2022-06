Il meteo in Abruzzo 30 giugno – 6 luglio: tempo stabile, soleggiato e caldo

Non cambieranno granchè le condizioni meteo nei prossimi giorni, in cui il cielo rimarrà praticamente sgombro da nubi e le temperature tenderanno ad aumentare di qualche grado, dopo il lieve calo di queste ore. Intanto Giovedì 30,ultimo giorno di Giugno, il cielo si presenterà poco nuvoloso per l’intera giornata su tutta la regione. Venti da est lungo le coste, da ovest nell’aquilano, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Più caldo nella successiva giornata di Venerdì, 1 Luglio, con dei valori sui +26°c ad 850 hpa, cielo poco nuvoloso, nessuna occasione per dei fenomeni. Ventilazione dai quadranti meridionali , più da sud ovest nell’aquilano, da sud est altrove. Sabato, nessun cambiamento, cielo poco nuvoloso e temperature sempre sui valori del giorno precedente. Pertanto non saranno da escludere dei valori massimi attorno ai 40°c nelle aree più basse. Domenica, altra giornata stabile, soleggiata e calda ovunque. Ventilazione non molto diversa dal giorno prima. Lunedì, anche, non cambierà granchè, ove le temperature rimarranno sempre oltre le medie del periodo di qualche grado. Martedì, sempre cielo sereno o poco nuvoloso per via dell’anticiclone ben saldo sulla nostra penisola, ventilazione da est nord est, temperature stazionarie (tra 24 e 25°c ad 850 hpa). Mercoledì, infine, sempre bello e soleggiato, temperature massime in leggero aumento, venti da ovest sud ovest nelle aree interne, da est nord est altrove.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS